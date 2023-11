El Ejército de Israel destruyó la sede del Gobierno de Hamás en la ciudad de Gaza

El Ejército israelí destruyó la sede de la asamblea legislativa y del Gobierno del grupo islamista Hamás en Gaza, informó este miércoles a EFE un portavoz militar, tras el anuncio ayer de la captura del edificio por parte de las tropas israelíes.

Ante la consulta de EFE, la portavocía del Ejército no precisó cómo fue destruido el edifico, pero un vídeo difundido por medios locales y por un portavoz del Ministerio de Exteriores muestra que el complejo gubernamental gazatí fue detonado mediante el uso de explosivos.

The Hamas Parliamentary Building in Gaza City, which was recently Captured by the 1st "Golani" Brigade of the Israel Defense Force who released Images of them holding the Isreali Flag in the Main Chamber, has now been Totally Demolished by IDF Explosive Teams. pic.twitter.com/UZTlp9bzTT