El 10% de las estaciones de servicio del país no tienen combustible para la población

Autoridades de Ancap y de la Federación de Ancap (Fancap) coincidieron en que, tras la paralización de la refinería en La Teja, no habría dificultades para el suministro de combustible de la población e hicieron hincapié en que las estaciones no se quedaría sin nafta De hecho, ante el anuncio del gobierno de que importaría combustible, el presidente del sindicato, Gerardo Rodríguez, aseguró que no era necesario porque la empresa estatal tenía un presunto sobrante para abastecer hasta 20 días a la población.

Sin embargo, este miércoles la Unión de Vendedores de Nafta emitió un comunicado en el que “exhortó” a “restablecer el normal suministro” de combustible a las estaciones de servicio para, a su vez, abastecer a la población con normalidad tras “reiterados problemas” en el abastecimiento.

“Lamentablemente, ayer y hoy un importante número de estaciones se vieron afectadas, registrando quiebres de stock en nafta, gasoil o ambos productos. Los problemas de suministro son sucesivos y hasta el momento no fueron percibidos por la población por la inversión de los estacioneros en el aumento de los inventarios”, comunicaron.

Asimismo, pidieron agotar las instancias de diálogo para evitar afectar a los demás integrantes de la cadena de suministro y, en consecuencia, a la población. “Confiamos en la buena fe de actores y en la proporcionalidad de las medidas de todas las partes para continuar trabajando en el desarrollo que el país necesita”, concluye el comunicado.

Este problema de abastecimiento lo están sufriendo unas 60 estaciones de nafta de todo el país, una cifra que abarca el 10% de la totalidad de las estaciones, según informa el medio especializado en el asunto SurtidoresUy.

En concreto, estimaron que al menos 10 estaciones del departamento de Canelones, 21 de Montevideo, 6 de Maldonado y otras en Colonia, Durazno, Flores, Florida, Lavalleja, Paysandú, San José, Soriano y Tacuarembó no tienen combustible “por las medidas sindicales”.

Sumado a la medida tomada en la refinería, una fuente del sector dijo a SurtidoresUy que desde el 20 de noviembre que Fancap “está limitando la cantidad de camiones”. Según comunicaron, entre todas las medidas se totaliza cuatro días de paros. La acumulación de afectaciones generó atraso en los despachos y “una situación complicada” para el abastecimiento de los combustibles a la población.

