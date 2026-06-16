Efectivos asistieron con éxito al parto de un bebé en el móvil policial en Canelones

Montevideo Portal

Policías de Canelones asistieron en un parto en San Bautista y tanto el bebé como la madre gozan de “perfecto estado de salud”.

El hecho ocurrió en la noche del pasado martes 15 de junio, según informó la Jefatura de Policía de dicho departamento. Efectivos policiales acudieron al auxilio de una mujer de 39 años que se encontraba realizando trabajo de parto y la trasladaron al Hospital de San Ramón.

Sin embargo, ante la “inminencia” del nacimiento, detuvieron el vehículo en la intersección de las rutas 33 y 81. Una vez al costado de la calle, los policías “asistieron con éxito el parto, realizando el corte del cordón umbilical y las maniobras necesarias para un alumbramiento exitoso”, de acuerdo con el parte policial.

“Posteriormente, la madre y el recién nacido, que pesó 2,950 kg, fueron ingresados en el Hospital de San Ramón, donde se constató que ambos se encuentran en perfecto estado de salud”, finaliza el comunicado.