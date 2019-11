Ediles del FA en Colonia: "El PN tiene que pedirle a Moreira que renuncie"

Política

Los ediles de la bancada del Frente Amplio en Colonia convocaron a Sesión Extraordinaria de la Junta Departamental el viernes pasado, para tratar el caso de los audios que involucran al intendente Carlos Moreira, pero la bancada del Partido Nacional no dio quórum otra vez.

Semanas atrás la bancada de ediles del Partido Nacional en Colonia emitió un comunicado en el que asegura que no dará quórum para que el Frente Amplio y el Partido Colorado busquen la expulsión del intendente Carlos Moreira mediante un juicio político.

Este lunes a las 19 horas, los ediles frenteamplistas lo intentarán nuevamente. Será la octava vez que lo hagan contando sesiones ordinarias y extraordinarias, aunque se espera que el resultado sea el mismo.

El edil frenteamplista Hebert Márquez dijo que la actitud de la bancada nacionalista ha hecho que la Junta no pueda tratar ningún tema desde el 16 de agosto, un hecho que calificó como grave.

"El intendente ha dicho en medios que no hay chance de que se haga hasta después del balotaje. Nosotros vamos a insistir hasta tanto veamos un camino nuevo a seguir, que tenga una instancia apelable a otro organismo", dijo el edil. "La Jutep es uno. Si bien no es vinculante, puede determinar qué omisiones son", agregó, explicando luego que si la Jutep se pronuncia podrían ocurrir varias cosas, como por ejemplo obligar al Partido Nacional a que se expida al respecto.

Aclaró que "lo extraño es que el viernes saliera el propio intendente de vocero, diciendo que la Junta no se va a reunir. La Junta tiene la facultad de controlar al intendente y el intendente mismo dice que no se va a reunir. Hay omisiones muy grandes, por eso estamos viendo a qué otros organismos se puede apelar", dijo Márquez.

El edil afirmó que el tema ahora es más grave porque ya no se trata de un llamado a analizar el tema sino que hay una acusación. "Debe reunirse la Junta porque estaría cayendo en omisión, la de analizar los hechos de más relevancia. El tema es que no hay nada previsto para una instancia tan grosera", apuntó.

"Fíjese que el pueblo uruguayo decidió separar las elecciones nacionales y departamentales, pero Moreira anuncia que no se va a tratar hasta después del balotaje. Esto es materia municipal. Nosotros podríamos llegar a que el FA lo plantee en el Parlamento, pero justamente no queremos porque es un tema departamental, no lo queremos partidizar ni sacar de la órbita del gobierno departamental", afirmó Márquez, que dijo que las declaraciones del intendente muestran que "es prácticamente una corte de rey, porque pasa por encima de las facultades de la Junta de legislar y controlar".

"Estamos en el ridículo total en base a un sistema de arbitrariedad e impunidad asombrosas", aseveró.

El edil dijo que el Partido Nacional "aparece como un partido serio, que tomó una resolución en 24 horas", pero que "no hizo lo primero que tenía que hacer, pedirle que renunciara al lugar en donde cometió el hecho juzgado".

"El PN lo puso ahí y tendrá que tomar una decisión. Lo hacen renunciar a la banca pero no lo hacen salir del lugar donde se produjo el hecho", dijo. Según Márquez, Moreira "ha montado una operación mediática" porque "como farsante se saca un premio".