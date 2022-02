Edil blanco dijo que Tv Ciudad “no tendría que existir” y criticó los dineros que se le da

Política

El edil del Partido Nacional Diego Rodríguez participó este lunes del programa Hacemos lo que podemos de radio Universal, en donde fue consultado sobre el cruce que tuvo con el comunicador Diego González y sobre la pertinencia de los medios públicos, por ejemplo, Tv Ciudad o Canal 5.

En primer lugar, los conductores del programa le recordaron un cruce que tuvo el curul blanco con el conductor de televisión, donde el político lo acusó de “cancherear” con el dinero de los montevideanos. En ese sentido, Rodríguez dijo que cada uno es libre de “hacer y decir” las cosas que uno quiera, no obstante, indicó que luego hay atenerse a las consecuencias.

“Obviamente Diego González cae en el descalificativo, en el insulto, en eso a mi no me va a encontrar porque si me pongo a hablar de prejuicios sobre él imagínense y no suma. Él sí optó por el insulto y el canchereo que lo caracteriza porque se enojó por un tuit que puse, porque él se olvida de un canal que es TV Ciudad que depende de todos los montevideanos, y juega a hacerse el canchero por redes”, aseguró.

“Nosotros lo que hicimos fue mencionar que vamos a realizar un pedido de informes para ver los costos y el porqué de este programa de entretenimiento en un canal que no lo ve mucha gente, no lo dice este edil, sino las propias auditorías de medios. No es un capricho ni es cizaña que es contra Diego González”, agregó.

Consultado sobre si haría lo mismo con un comunicador que realice estas actuaciones en Canal 5, el legislador de Montevideo dijo que, para diferenciar, él es edil departamental y les explicó que se tiene que regir en la órbita del Ejecutivo departamental, que es Montevideo. Sin embargo, aclaró que, más allá de que Canal 5 excede sus potestades, habría que plantear un debate sobre la pertinencia de los medios públicos.

“Estaría bueno hacer un debate si es necesario o no tener medios públicos, que muchas veces son el portavoz de gobierno de turno, pero es mucho más amplio”, sostuvo, y profundizó sobre la pertinencia de Tv Ciudad: “Para mi Tv Ciudad no tendría que existir, que una intendencia tenga un canal que se le destina cinco millones y medios de dólares por año, me parece innecesario”.

“Si quieren tener un canal o ven una beta para transmitir alguna información importante, bárbaro. Ahora, cinco palos y medio por año en un canal totalmente innecesario que, además, no lo ve nadie”, concluyó.