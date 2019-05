Economista señala que los últimos datos de desempleo “son preocupantes” y no prevé mejoría

Economía

Según el último informe del Instituto Nacional de Estadística (INE), la tasa de desempleo en marzo creció 1,1% respecto a febrero de 2019 y 1% respecto a marzo de 2018, ubicándose en 9,5%. Consultado por Montevideo Portal, el director del Departamento de Análisis de Coyuntura Económica y Proyecciones de la consultora Oikos, Pablo Moya, afirmó que se trata de números "preocupantes" porque forman parte de una tendencia que muestra "un deterioro continuo de la economía".

El economista explicó que los indicadores del mercado de trabajo están mostrando un deterioro "por lo pronto en los últimos dos años", lo cual tiene "muchas causantes", entre ellas, el estancamiento económico de la industria -uno de los principales sectores demandantes de trabajo- y del sector de la construcción. "Todos estos indicadores de contracción de actividad tienen su correlato a nivel de empleo", indicó.

"Hace tres o cuatro años, cuando la economía empezó a decrecer, los empresarios apostaban a que se volvería a un mayor dinamismo económico, y por eso se mantenían los puestos de trabajo a costa de la rentabilidad. Pero cuando se arrastran varios años de contracción, ya no es posible mantener la fuerza laboral", analizó Moya.

No obstante, para el economista, más allá del dato de desempleo llaman la atención los otros dos indicadores: el de actividad y el de empleo. Es decir, la cantidad de oferta de trabajo y la cantidad de demanda de trabajo. "Y en los dos indicadores, con oscilaciones, hay caídas: eso desnuda otra problemática, que no es solo que se ofrece poco empleo, sino que la gente se ve desmotivada a buscar empleo y hay poca demanda", reflexionó.

Moya señaló que si no fuera por la caída de estos indicadores, el desempleo podría ser "incluso un poco mayor". "El mercado de trabajo está en un período complejo", manifestó.

Pero lo más preocupante, sostuvo el economista, es que no se percibe que en el corto plazo vaya a haber una reversión de la tendencia. "Nosotros proyectamos que el mercado va a continuar con debilidad. Seguramente no se vuelva a repetir una tasa de desempleo alta como la de marzo, pero eso es por temas puntuales o estacionales. Eso no significa que la situación vaya a mejorar. Probablemente en promedio los datos sean peores que los del año pasado", meditó.

Moya explicó que es "ingrato" hablar de una cifra "aceptable" de desempleo, dado que se trata de un tema sensible para la gente, pero señaló que en economía existe lo que se llama "desempleo friccional", el cual surge del natural acomodo entre oferta y demanda."Yo puedo estar desocupado porque estoy buscando trabajo o porque me acabo de ir o me tomé el año sabático", ejemplificó. Este tipo de desempleo es el más "deseable" y ronda entre 3% y 4%.

Sin embargo, indicó que Uruguay "se acostumbró a tener una tasa de desempleo más próxima al 6% que a las actuales. Alcanzar un desempleo de tasas próximas al 6% sería síntoma de que la economía está volviendo a ponerse en camino", argumentó.