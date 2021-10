Economía pidió a Defensa colaboración en Aduana: García dijo que “analizan” la propuesta

Locales

El ministro de Defensa Nacional, Javier García, participó junto al presidente Luis Lacalle Pou de la celebración del 75º aniversario de la fundación de la Escuela Técnica de Aeronáutica. En ese marco brindó una rueda de prensa en la que informó que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) le pidió a la secretaria de Estado que lidera que brinde apoyo a la Aduana por un período “acotado”.

La solicitud de la cartera de Economía surge tras un reclamo de los funcionarios aduaneros que pedían más personal para atender la frontera cuando se avecine la temporada estival y la apertura de fronteras a

todos los extranjeros vacunados el próximo 1º de noviembre.

“El Ministerio de Economía pidió la posibilidad de que haya algún tipo de apoyo por personal del Ministerio de Defensa, de las Fuerzas Armadas. Puede ser del Ejército, de la Prefectura, por un período muy acotado, quizás desde la apertura de la temporada hasta el final de la Semana de Turismo. Estamos analizándolo porque desde el punto de vista jurídico hay que analizarlo. Ya hemos hablado con los mandos tanto del Ejército como con la Armada, sería una cosa muy puntual, muy acotada para apoyar esa tarea”, indicó García.

En este sentido, se mostró “de acuerdo” con los aduaneros que plantearon que las actividades de la frontera solo podían hacerlo funcionarios aduaneros. “El soldado no es un aduanero, no tiene nada que ver con su misión. Si se nos pide una tarea de apoyo es un apoyo al servicio del Estado, que al mismo tiempo esa ley (la 19.667) le da jurisdicción a las Fuerzas Armadas para tareas que signifiquen evitar delitos, pero el soldado no es un aduanero. No está para eso. Si se nos pide una tarea eventual de apoyo desde el punto de vista de la seguridad, por supuesto que sí lo estamos estudiando”, opinó.

“De hecho, en la práctica, durante los meses que ha significado la pandemia han visto los puestos de control que estamos al lado del puesto aduanero, así que, de hecho, ha habido un trabajo en equipo muy productivo. El Ministerio está dispuesto para apoyar con algunos criterios que sean muy acotados y rotativos por parte del Ministerio de Defensa”, agregó.

Finalmente, el secretario de Estado explicó que las tareas de las fuerzas actualmente es dar seguridad en la frontera y hacer de “barrera sanitaria”. En caso de que cambien los controles y finalice el estado de

emergencia, García dijo que permanecerá la tarea de seguridad.

“Seguramente pueda haber modificaciones en cuanto a la dinámica. De repente, en vez de haber tantos puestos fijos de control, haya más patrullaje móviles. Así que cuando disminuya, esperemos más pronto que tarde, las tareas sanitarias van a tener un cambio en la tarea de seguridad. Lo que sí les voy a decir es que las tareas de seguridad, control del gran contrabando, crimen organizado, abigeato van a continuar, vinieron para quedarse”, concluyó.

