EEUU: muere la última persona que aún cobraba pensión por la Guerra de Secesión

Era la última pensión que el Estado estadounidense pagaba por la guerra civil librada entre 1861 y 1865, y en la que los estados federados del sur perdieron ante la Unión (norte).

Irene Triplett, de 90 años, murió el 31 de mayo en un hogar de ancianos en Wilkesboro, Carolina del Norte. Había heredado la pensión de su padre, Mose Triplett, quien luchó en ambos bandos, y reclamó su pensión 20 años después del final de la guerra en la que se puso fin a la esclavitud en el país.

Mose Triplett tenía 83 años cuando nació su hija, en 1930, después de haberse casado en segundas nupcias con una mujer 50 años más joven. Murió en 1938, a la edad de 92 años.

