EEUU: capturan a caimán que perseguía a clientes afuera de un restaurante

Las autoridades del condado Lee, en el suroeste de Florida (EE.UU.), capturaron a un caimán de 1,8 metros (6 pies) que merodeaba por el estacionamiento de un local de comida rápida de la cadena Wendy's y que incluso empezó a perseguir a clientes, recogen este miércoles medios locales.

Efectivos de la oficina del alguacil de este condado fueron alertados la tarde del lunes de la presencia del reptil en el estacionamiento del local, donde empezó incluso a perseguir a algunos clientes.

