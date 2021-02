EEUU: Niño murió durante apagón programado en ola de frío, familia demanda a compañías

Policiales

Denuncian que a pesar de que las bajas temperaturas estaban anunciadas, la empresa no tomó medidas.

Una familia de Texas está demandando a las empresas proveedoras de electricidad en el estado por los apagones producidos en los últimos días. La región ha sufrido las temperaturas más bajas en los últimos 30 años debido a una tormenta invernal.

"A pesar de estar al tanto de la terrible previsión meteorológica con al menos una semana de antelación y de que el sistema no se había preparado durante más de una década, Ercot y Entergy no tomaron ninguna medida que pudiera haber prevenido la crisis y no estaban en absoluto preparados para afrontarla" se lee en la demanda, según reproduce la cadena BBC.

El área donde reside la familia Pineda fue una de las afectadas por los apagones. Y a pesar de que los cinco miembros del grupo familiar durmieron juntos en la misma habitación para mantenerse calientes, encontraron al pequeño Christian sin vida al día siguiente.



El niño tenía 11 años y compartía cama con su hermano menor, quien felizmente sobrevivió esa noche, cuando los termómetros cayeron hasta los 12 grados bajo cero. Si bien la causa probable del óbito es la hipotermia, el resultado oficial de su autopsia tardará semanas en conocerse.

La demanda denuncia también a las compañías por el hecho de que los cortes de suministro se produjeran en zonas donde vivían personas con menos recursos para protegerse del frío. "Podía verse la imagen de edificios de oficinas vacíos en el centro de Houston, con electricidad. Pero el parque de casas rodantes donde viven los Pineda estaba sin suministro", reza el texto.

La demanda también sostiene que las empresas Ercot y Entergy no se comunicaron con los vecinos de las zonas que se verían afectadas. Las advertencias anticipadas, por ejemplo, podrían haber evitado que ocurrieran fatalidades como la muerte de Christian, ya que la familia podría haber abandonado el lugar para buscar refugio junto a parientes en zonas con electricidad, o prepararse de alguna otra manera.