EEUU: Iglesia rechaza limpiadora negra alegando que el perro del cura es racista

El extraño episodio ocurrió en la Iglesia de la Encarnación de Collierville, perteneciente a la diócesis de Memphis, Tennessee.

Según informara USA Today, las tareas de limpieza del templo las realizaba una mujer de piel blanca llamada Emily Weaver, quien días atrás se presentó en el lugar en compañía de una mujer afrodescendiente llamada LaShundra Allen. Weaver se disponía a dejar el empleo y Allen la sustituiría, por lo que la idea era que la nueva trabajadora acompañara a la saliente en sus últimos días, para ser entrenada y capacitada en sus funciones.

Sin embargo, cuando se disponían a entrar a la rectoría para limpiar, se les pidió que la nueva trabajadora no ingresara. "Lo siento, no queremos ser groseros, pero al perro del reverendo (Jacek Kowal) no le gustan las personas negras", fue la explicación que recibieron, según consta en una carta difundida por el abogado de las dos mujeres.

David Talley, obispo de la diócesis de Memphis, se refirió al caso en un email dirigido a toda su comunidad de creyentes. "Parece que el perro de Jacek es un poco racista", escribió.

"Aunque la elección de las palabras del personal de la parroquia fue muy desafortunada e imprecisa, no fueron motivadas por el ánimo racial", escribió Talley. "Más bien, la preocupación de todos los involucrados era la seguridad de estas mujeres, una de las cuales era desconocida para el perro, y sabían que intentar interactuar con él sería peligroso porque su dueño no estaba presente", añadió el obispo.

En su carta, el prelado detalla que el perro en cuestión (un pastor alemán) "suele estar más agitado al principio ante las personas extrañas de piel oscura, hasta que las conoce".

"Mientras que la actual limpiadora había sido presentada adecuadamente al perro por el padre Kowal, él no pudo estar presente cuando llegó su reemplazante", dice la carta, donde Talley asegura que la respuesta del párroco "hubiera sido la misma con respecto a cualquier nuevo empleado o visitante desconocido por el perro, independientemente de su raza o etnia".

Por su parte las dos mujeres aseguran que la llegada de Allen estaba acordada de antemano y Kowal lo sabía. Sin embargo, desde la iglesia se dice que esa coordinación no existió y que Weaver simplemente se presentó en el lugar en compañía de su sustituta.

El viernes, la Diócesis Católica de Memphis dio a conocer los resultados de su investigación interna, la que concluye que "las denuncias de prejuicios raciales y discriminación son infundadas". Ahora, resta saber qué dictaminará al respecto la Justicia.