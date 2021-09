EEUU: 10 años de cárcel a hombre que clavó a una mujer una jeringa con su semen

Policiales

Thomas Byron Stemen, de Maryland, Estados Unidos, fue registrado por las por las cámaras de seguridad de un supermercado de la localidad de Churchton, Maryland, en el momento de cometer la agresión.

El hombre, de 51 años, clavó una jeringa en el trasero de Katie Peters el 18 de febrero de 2020.

Le dijo a la víctima: “lo sé, se siente como una picadura de abeja, ¿no?” mientras la inyectaba en las nalgas. En ese momento, Peters dijo a Fox5 que no tenía “ni idea” de lo que había en la jeringa. “Podría ser veneno para ratas, VIH, anfetaminas, no sé qué hay en esa aguja”, comentó.

“Me fui manejando rumbo a casa y me empezó a doler mucho. Llamé a mi hijo y le dije ‘algo no va bien, espero que no pase nada. Espero llegar a casa, te quiero”.

Más tarde, la policía identificó al agresor y descubrió más jeringuillas en su coche y en su casa, todas llenas de su semen.

Stemen fue detenido y acusado de agresión en primer y segundo grado y de imprudencia temeraria, delitos por lo que en las últimas horas fue condenado a 10 años de prisión.

Según informara The Independent, Stemen ya había recibido una orden de detención en 1999 como fugitivo de la justicia, según los registros judiciales en línea de Maryland.

Los registros también muestran que fue conducido a los tribunales en 2013 por una demanda civil por violencia doméstica.