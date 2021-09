Durán Barba: Lacalle puede ser “líder regional” y Mujica tiene una “sensatez descomunal”

Política

El reconocido consultor de imagen y asesor político ecuatoriano Jaime Durán Barba se refirió a Uruguay y en particular al presidente de la República, Luis Lacalle Pou, en una intervención que realizó en una actividad realizada por Relato, una revista de comunicación política uruguaya.

El especialista consideró, al aclarar que hace dos años que no visita Uruguay, que “al menos lo que se ve de afuera (Lacalle Pou) es el presidente más sistemático y organizado del continente en este momento”.

“Maneja un país de gente sensata. No hay dudas de que (José) Pepe Mujica es de izquierda y no hay dudas de que es un hombre de una sensatez descomunal. No es un delirante como es Pedro Castillo (presidente de Perú). Uruguay es un país de gente sensata, amistosa, es un país muy raro. Y Lacalle Pou creo que tiene una ventaja, tiene una biografía en la que debe de haber aprendido mucha política con su padre. Vivió inmerso en la política mucho tiempo, es una persona preparada”, apuntó el asesor en comunicación internacional.

Agregó además que a su parecer, lo que está haciendo el presidente uruguayo es apostar a “atraer inversiones de una manera descomunal” ante la “desastrosa política de los kirchneristas en Argentina y de Castillo en Perú, entre algunos otros”.

“Uruguay puede ser el país que atraiga inversiones de una manera descomunal. Lacalle Pou se dio cuenta de eso y está tomando recaudos legales y demás par atraer inversiones. Si lo hacen bien pueden ser el país más rico de América Latina en poco tiempo”, expresó.

Al ser consultado sobre si el presidente uruguayo puede convertirse en un líder para la región, Durán Barba aseguró que Lacalle Pou “debería tener” espacio para.

“Uruguay, por esa falta de delirio, ha sido menos mesiánico. Perón siempre quiso ser presidente del mundo, por lo menos de América Latina. En Uruguay no habido presidentes con ese tenor. Uruguay no ha buscado liderazgo regional, pero Lacalle Pou está preparado para eso. La política tiene que ver con el éxito o el fracaso. Si llega a tener éxito y convertir a Uruguay en un país muy rico va a ser un líder regional”, argumentó Durán Barba.

