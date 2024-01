Dudas en el gobierno de EE.UU. sobre el dron que mató a tres de sus militares en Jordania

Internacionales

El dron que mató a tres soldados del Ejército de Estados Unidos e hirió a docenas de efectivos en una base en Jordania se dirigió al asentamiento militar, conocido como Tower 22, sobre el mismo tiempo que un dron americano retornaba a la base, lo que ha generado incertidumbre en el gobierno estadounidense sobre si fue un ataque o no, según señala CNN, en base a dos fuentes militares.

No es claro si el dron enemigo, que siguió al otro, lo hizo intencionadamente o fue una coincidencia, según informó The Wall Street Journal, el primero en señalar la confusión generada en el momento del ataque. Los militares estadounidenses investigan además el punto de origen del artefacto aéreo.

El Departamento de Defensa (DoD) de EE.UU. informó que tres soldados de su Ejército murieron a causa del impacto del drone: el sargento William Rivers, de 46 años y los especialistas Kennedy Sanders y Breonna Moffet, de 24 y 23 años cada uno.

Todos ellos integraban la Compañía de Ingenieros n° 718 de la Reserva del Ejército de EE.UU. La portavoz del Pentágono, Sabrina Singh, señaló que unos 40 efectivos militares fueron heridos en el ataque, aunque no descartó que el número sea aún mayor.

El ataque del domingo pasado marcó una significativa escalada luego de unos 165 ataques en las fuerzas de Estados Unidos y sus aliados desde octubre e incrementó las preocupaciones sobre un posible conflicto mayor en el Medio Oriente, debido a los múltiples frentes que parecen estar abriéndose en el mapa.

El lanzamiento del dron fue atribuido a una de las milicias aliadas de (y respaldadas por) Irán, que llevan varios ataques a las fuerzas occidentales en Irak y Siria. Esto se suma al conflicto directo entre Estados Unidos y Reino Unido con los hutíes de Yemen, una milicia chiita proiraní que ha atacado desde el año pasado a varios barcos mercantes de países occidentales, en respuesta a la guerra entre Israel y Hamás, otro de su aliados.

Tras el ataque, varios miembros del Congreso estadounidense llamaron en Twitter a “apuntar” y “golpear” a Teherán, como los senadores republicanos Lindsey Graham y John Cornyn señalando la responsabilidad de la República Islámica de Irán sobre los ataques.

A su vez, el senador Roger Wicker, uno de los más importantes miembros republicanos del Comité de Servicios Armados del Senado, llamó a una acción directa “contra objetivos iraníes y sus líderes” en un comunicado publicado el domingo. El senador Tom Cotton también compartió la idea y dijo que “la única respuesta a estos ataques es tomar devastadoras represalias contra las fuerzas terroristas de Irán, tanto en Irán como en todo el Medio Oriente”.

A pesar de que el consenso general apunta a milicianos respaldados por Irán, CNN señala qaue aún se está trabajando para determinar qué grupo fue el responsable del ataque.

El portavoz del Consejo Nacional de Seguridad, John Kirby, dijo el lunes a la cadena estadounidense que la Casa Blanca piensa que los atacantes tuvieron el respaldo de Kataib Hezbollah, una de las principales milicias en Irak y Siria respaldadas por la Guardia Revolucionaria de Irán, homónima del grupo libanés Hezbolá, aunque sólo se trata de grupos afines.

“Este ataque tuvo consecuencias letales de formas que los ataques que lo precedieron no tuvieron, pero eso no quiere decir que los intentos de los ataques previos no fueran letales, sino que fuimos capaces de vencerlos”, dijo Kirby.

Estados Unidos ya ha atacado sitios en Irak vinculados con esa milicia en las pasadas semanas, además del asesinato de un miembro del grupo que tenía “sangre estadounidense en sus manos”.