Dos muertos y 20 heridos en un tiroteo en Miami a la salida de un concierto

Policiales

Los heridos fueron trasladados a hospitales cercanos y la Policía no ha informado hasta el momento de la detención de ningún sospechoso.

Dos personas murieron y veinte resultaron heridas en un tiroteo en la madrugada del domingo a la salida de un concierto en un local nocturno de Miami Gardens (EE.UU.), informó la Policía local.



El director de la Policía del condado de Miami-Dade, Alfredo "Freddy" Ramírez, indicó a través de su cuenta de Twitter que se trató de un "acto cobarde y selectivo" de violencia armada. El agente lamentó que los "asesinos a sangre fría" dispararon "indiscriminadamente contra una multitud".



En rueda de prensa recogida por medios locales, Ramírez indicó que doce de los heridos se dirigieron a los hospitales por sus propios medios, mientras que los restantes ocho fueron trasladados por equipos médicos.



Uno de los heridos está en estado crítico, indicó el diario "Miami Herald", que detalla que el tiroteo se produjo después de que un vehículo se detuviese junto a la salida del local y tres personas saliesen del auto con rifles de asalto y pistolas y comenzaron a disparar contra la multitud.



Este tiroteo se produjo 24 horas después de otro ocurrido en el turístico barrio de Wynwood de Miami en la medianoche del viernes y en el murió una persona y otras seis resultaron heridas.



En un incidente calificado de "zona de guerra" por la policía, el tiroteo dejó numerosos casquillos de bala y se produjo en una zona llena de vida en las noches de viernes y en el inicio del fin de semana del Día de los Caídos (Memorial Day, en inglés), cuando miles de turistas viajan a Miami.



Al igual que en el tiroteo de Miami Gardens de esta noche, la Policía no ha informado de detenidos ni sospechosos e investiga un automóvil en el que supuestamente los autores de este ataque escaparon del lugar de los hechos.



Tradicionalmente este fin de semana largo del Memorial Day, que este año se celebra el 31 de mayo, suele preocupar a las autoridades locales que refuerzan cada año los dispositivos policiales para evitar desmanes e incidentes violentos.



Las medidas tenienen como finalidad evitar los incidentes ocurridos el pasado "Spring Break", las vacaciones de primavera y durante la cual se arrestaron a decenas de personas que no respetaron las normas preventivas de la covid-19 y se enfrentaron a la Policía.

Fuente: EFE