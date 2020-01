Dos menores detenidos por el caso Texeira: Fiscalía trabaja, pero el caso es “difícil”

Policiales

Dos menores continúan detenidos a pedido del fiscal Carlos Reyes por el caso de César David Texeira, el policía asesinado el pasado miércoles en el marco de una rapiña para robarle su arma de reglamento.

Aún no está fijada una audiencia de formalización dado que el fiscal aún no tiene indicios fehacientes de que los dos menores hayan sido quienes provocaron la muerte de Texeira. Por este motivo pidió la extensión de la detención. Continuará trabajando con ambos durante el sábado y, probablemente, al cierre de la jornada haya novedades.

"Tenemos que trabajar mucho para logar reunir los elementos", dijo a Montevideo Portal el fiscal letrado de Adolescentes de 3º turno.

Ambos adolescentes se entregaron a la Policía a raíz de un pedido de captura. Uno lo hizo este jueves y otro al día siguiente. En sus detenciones participó personalmente director de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior, Gustavo Leal.

Sin embargo, a pesar de tenerlos a su disposición, el fiscal explicó que no será fácil lograr imputarles algún delito, ya que en este caso no hay "evidencias directas". Es decir, no se encontró el arma homicida, no hay filmaciones del hecho y no hay testigos directos. Todo está basado en indicios y para el fiscal "es como armar un rompecabezas".

Además, como ocurre en la gran mayoría de los casos, los detenidos negaron su participación en el homicidio del policía.

En todo caso, si llegara a confirmarse su participación en el hecho, cinco años de pena es lo máximo que podría dictarse.

Por otro lado, también hay un mayor de edad detenido, pero no está a disposición del mismo fiscal. En este caso también se continúan las investigaciones para saber cuál es su implicación en el hecho, si es que la tiene.

Montevideo Portal