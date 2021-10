Dos lemas de las elecciones de Caja de Profesionales pidieron la suspensión del recuento

Política

“Se arrepintieron del recurso que propusieron, no entiendo”, dijo el ministro de la Corte Electoral, Juan Garchitorena, a Montevideo Portal.

De cara a las elecciones de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios (Cjppu) el pasado 20 de octubre, algunos lemas presentaron un recurso contra una decisión tomada por la comisión organizadora para anular los votos que tuvieran hojas de votación de diferente lema (para el directorio y para la comisión asesora). Así lo confirmó a Montevideo Portal el ministro de la Corte Electoral, José Garchitorena.

El pasado lunes 25, la Corte hizo lugar a ese recurso, añadió.

Sin embargo, este martes dos lemas de los que presentaron el recurso en primer lugar “se enteraron informalmente” (pues no había sido notificado aún) de esa decisión por parte del organismo público y solicitaron que se suspenda el escrutinio.

De acuerdo con el político, en la mañana del miércoles la corte analizará la petición y decidirá qué hacer, si se suspende el recuento de votos o no. “Supongo que lo que van a pedir es, una vez que se notifique la decisión que se tomó ayer, que se eche para atrás. Aparentemente se arrepintieron del recurso que propusieron, no sé, no entiendo”, sostuvo.

De todas formas, Garchitorena aclaró que ya se instruyó a todos los funcionarios —“informalmente”— que no comiencen con el escrutinio hasta que se tenga una resolución formal.

