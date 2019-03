Dos hombres formalizados por abusar sexualmente de una niña durante dos años

Policiales

Dos hombres fueron formalizados por la Fiscalía de Rosario por abusar sexualmente de una niña durante dos años.

El suceso se conoció luego de que la tía de la menor denunciara el hecho en una seccional policial de la ciudad de Nueva Helvecia, Colonia, donde señaló que el padrastro de la niña "le tocaba la vagina, le introducía los dedos en la misma y que le hacía mirar videos con contenido sexual", revela el pedido de formalización.

El otro imputado es el tío (no biológico) de la niña, que "también le hacía estas cosaa porque su padrastro le había enseñado".

Estos hechos, según el informe, ocurrían siempre en la casa de la niña, donde vivía con su madre, sus dos hermanas y el padrastro. El padre de la niña falleció tiempo atrás en un accidente de tránsito.

La Fiscalía luego tomó declaración a la niña, quien reafirmó todas las acusaciones que había realizado la tía. Además, de los relatos se desprende que los abusos comenzaron hace dos años.

"Yo me baño sola, pero él (su padrastro) me baña cuando no está mamá, me mete el dedo", relató la niña.

El informe de Fiscalía indica, además, que el hombre obligaba a la niña a practicarle sexo oral. "Me ponía el coso ese, viste por donde hacen pipí los hombres, en la boca y me hacía pipí a mí".

A su vez, la niña relató que el hombre le hacía ver videos pornográficos en una tablet.

Por otra parte, el tío (que la niña lo describió así: "No es mi tío de sangre pero sí de corazón"), también abusaba sexualmente de ella de la mismas formas que el padrastro.

Asimismo, del testimonio de la víctima surge que era amenazada por ambos para que no contara lo sucedido.

También fue indagada la madre de la niña, quien señaló que hace un año se separó de su pareja, pero que este sigue viviendo en su casa por cuestiones económicas.

La fiscal Carla Larrosa pidió 120 días de prisión preventiva como medida cautelar, lo que fue aceptado por el juez.

Montevideo Portal