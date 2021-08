Dominicana: Hombre pasó 12 años preso sin ser acusado formalmente ni ver jamás a un juez

Internacionales

Un hombre de 55 años fue liberado el lunes en República Dominicana después de pasar 12 años en prisión, sin haber comparecido nunca ante los tribunales y sin cargos penales ni pruebas documentales de su detención.

Luis Alvarado fue liberado salió del superpoblado penal La Victoria en Santo Domingo, tras una denuncia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), que tomó conocimiento de su situación hace casi tres meses, cuando inició un proceso para el descongestionamiento del penal, una de las penitenciarias con mayor número de internos del país.

El presidente de la CNDDHH, Manuel María Mercedes, explicó en declaraciones a la agencia de noticias Efe que Alvarado fue detenido cuando se dirigía a la casa de un constructor en Monte Plata para reclamar el pago por los servicios que había brindado como albañil, momento en el que el empleador, quien se negó a pagarle por el trabajo, llamó a la policía.

Dos miembros de la Policía Nacional acudieron al llamado y llevaron al albañil al destacamento de Sabana Grande de Boyá, provincia de Monte Plata, "y de allí, sin pasar por un juez y sin nada, lo llevaron directamente a La Victoria", donde nunca le prestaron la menor atención a sus afirmaciones.

"Eso fue un abuso, fue más como un secuestro" y si "me callo, me muero en La Victoria" porque "esa gente no me tenía en el sistema ni nada. Estaba como un animal, atrapado allí". dijo Luis Alvarado, ansioso por regresar a su pueblo.

La Dirección General de Prisiones realizó las averiguaciones pertinentes y certificó a la Fiscalía Penitenciaria que no habían encontrado un expediente físico contra el interno en sus archivos, lo mismo se verificó en la Fiscalía de Monte Plata.

Además, Alvarado no tiene documentos de identificación ni bien alguno más allá de les escasos efectos personales que usó en la cárcel. "No tiene lugar a donde ir ni recursos", dijo Mercedes.

Ahora, "lo mínimo que puede hacer el Estado es compensarlo económicamente", ya que no hay otra forma de indemnizarlo por 12 años de cautiverio injustificado en una prisión que "es un cementerio de hombres vivos" por "hacinamiento e indignidad", condiciones que persisten a pesar de los "esfuerzos que vienen haciendo las autoridades penitenciarias actuales", dijo Mercedes.

La CNDDHH estudia una "posible acción judicial contra el Estado dominicano" en busca de una indemnización administrativa, siendo "el principal responsable" de sus 12 años de prisión "los funcionarios que se ofrecieron voluntarios para detener a un ciudadano sin pasar por el juzgado, sin orden de un funcionario competente para enviarlo directamente a La Victoria ", explicó.

Los segundos responsables son "los que lo recibieron" en la cárcel sin su orden, y lo detuvieron "allí ilegalmente". Y la tercera responsabilidad, en sentido general, "es del Estado dominicano ", subrayó.

Tras la liberación de Alvarado, el Gabinete Penitenciario dijo en un comunicado que espera más información de la Policía Nacional sobre este caso y que sigue investigando si hay otros presos en las mismas condiciones.

La institución también recordó que "hace unas semanas adoptó una serie de cambios en la gestión de varios centros de detención para corregir distorsiones pasadas".