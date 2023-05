Domenech y el diputado Albernaz votaron para que Cabildo Abierto abandone la coalición

Política

De los nueves puntos que aprobó la Mesa Política en la declaración leída por Manini, fue el único que no logró la unanimidad.

No estaba solo

La Mesa Política de Cabildo Abierto (CA) tomó este lunes la decisión de mantenerse dentro de la coalición de Gobierno, según anunció el líder del partido político Guido Manini Ríos en una declaración.

Tras más de una hora de discusión entre los 16 miembros que conforman la Mesa Política de Cabildo Abierto, Manini Ríos leyó la definición que tomó el partido en un comunicado de nueve puntos, en el que, aclaró el senador, el séptimo fue el único que no fue votado por unanimidad sino por mayoría

“Considerando que el país y su gente son lo primero, en un nuevo esfuerzo por sostener el ‘Compromiso por el País’ firmado el 5 de noviembre de 2019, la Mesa Política ha decidido, por mayoría, continuar formando parte de la Coalición hoy en el gobierno. Solicita a la vez al presidente de la República los máximos esfuerzos para consolidar una coalición con prácticas verdaderamente republicanas”, apuntó Manini en rueda de prensa.

Según pudo saber Montevideo Portal, de los 16 dirigentes de CA que participaron de la reunión de este lunes, hubo dos que votaron para que el partido abandone la coalición de Gobierno.

Uno de ellos fue el senador y presidente de CA, Guillermo Domenech, y el otro el diputado representante del departamento de Salto Rodrigo Albernaz.

En el caso de Domenech, uno de los fundadores de CA, el legislador había adelantado este viernes que plantearía la salida del partido de la coalición.

“En lo personal es así, lo voy a plantear en la reunión de bancada, y supongo que no lo voy a plantear yo solo. Esto es un ataque directo a Cabildo Abierto, acá lo que molesta es que no hemos estado al servicio de intereses que no nos parece que sean lo de la gente”, dijo en declaraciones al programa Así nos va, emitido por Radio Carve, luego del pedido de renuncia a la exministra Moreira por parte del presidente Luis Lacalle Pou.

La Mesa Política de Cabildo Abierto está integrada por 16 miembros: los tres senadores; los diez diputados; la ministra de Salud Pública, Karina Rando; el subsecretario de Defensa, Rivera Elgue; y también la exministra de Vivienda Irene Moreira, que estuvo sentada al lado de Manini Ríos durante la conferencia de prensa.

Los senadores que la integran son Guido Manini Ríos, Guillermo Domenech y Raúl Lozano (participó en calidad de vicepresidente del partido).

Por su parte, los diputados que tiene la fuerza política en el Parlamento e integran la Mesa son: Sebastián Cal, Nazmi Camargo, Rafaél Menéndez, Elsa Capillera, Rodrigo Albernaz, Silvana Pérez Bonavita, Álvaro Perrone, Martín Sodano, Wilman Caballero y Carlos Testa.

20230508 Mesa Política CA (4) by Montevideo Portal on Scribd

Aclaración: En una primera versión de esta nota se informó que el diputado Álvaro Perrone votó a favor de abandonar la coalición, cuando en realidad el legislador votó con la mayoría, por mantenerse. Al involucrado y los lectores las disculpas del caso.