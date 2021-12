Domenech: veto “facilita la competencia por la tierra de dos multinacionales forestales”

Política

El senador de Cabildo Abierto Guillermo Domenech fue uno de los primeros en hacer uso de la palabra este miércoles, en la Asamblea General que se reunió en forma extraordinaria, con el fin de tratar el veto a la ley forestal realizado por el presidente de la República, Luis Lacalle Pou.

Domenech, uno de los principales impulsores de la ley que fue aprobada en el Senado el 15 de diciembre, aclaró antes de su intervención que es titular de una explotación agropecuaria hace más de 30 años.

El legislador señaló que en la observación presidencial se aluden “razones de juridicidad como de oportunidad, mérito y conveniencia que no compartimos”.

“En el caso pretextan el desconocimiento de un pronunciamiento de un poder del Estado que representa incuestionablemente a la mayor expresión de la soberanía nacional, manifestada en las últimas elecciones nacionales”, expresó el senador en su discurso.

Agregó, además, que “la justificación jurídica a la observación al proyecto de ley es de la mayor irrelevancia”.

“No se puede señalar que ni una sola de las disposiciones del proyecto observado contravenga una norma constitucional. Los derechos individuales reconocidos en nuestra Constitución de acuerdo al artículo 7° pueden ser regulados conforme a las leyes que se establecen por razones de interés general”, argumentó Domenech, que recordó que el artículo 36° de la carta magna dispone la posibilidad de realizar esas limitaciones.

En esta línea, Domenech señaló que las limitaciones que propone el proyecto son por “interés económico y social” “ante el accionar de empresas productoras de celulosa que ponen en peligro la producción de alimentos y el entramado social que la sostiene”.

“La justificación del Poder Ejecutivo se caracteriza por hacer afirmaciones de carácter general, sin precisar cuáles son los preceptos de la Constitución que supuestamente se infringen. Dando a entender que estas empresas oligopólicas son titulares de derechos ilimitados al margen de cualquier consideración de interés general”, dijo Domenech.

Aseguró que el veto “facilita la competencia por la tierra de dos multinacionales forestales celulósicas altamente subsidiadas mediante exenciones tributarias contra mediano y pequeños productores que deben tributar una larga lista de impuestos, tasas y contribuciones”.

Por su parte, el senador blanco Sebastián Da Silva fundamentó su apoyo al veto presidencial es para “ratificar ese camino bien uruguayo de dar certezas, respetar las reglas de juego y fomentar la inversión”.

“En este caso es la forestación, pero podría ser en cualquier otra actividad que forma parte de esa política de Estado. La forestación es parte del sector agropecuario, ni más ni menos”, señaló Da Silva.

Y agregó: “Nosotros los blancos no vemos al sector agropecuario como un botín electoral. Somos la encarnadura misma del productor agropecuario. Hace 190 años que padecemos cuando llueve y cuando no. Por tanto, no es este el momento de tener que dar pruebas a nadie de la condición campera de los blancos”.

En tanto, el senador del Frente Amplio Oscar Andrade manifestó que lo que se estaba discutiendo era “el sí a la regulación o el no la regulación”, no a la forestación como sector productivo.

Andrade recordó durante su oratoria diferentes cambios normativos que se han realizado sobre la forestación desde que se aprobó la “ley madre” en 1987.

En este sentido, dijo que ha habido cambios en la regla de juego, que han sido “razonables y fundados” porque existe “un riesgo en la producción forestal”.

“Genera empleo, diversifica la matriz productiva y genera componentes de exportación. No hay duda. También genera riesgos ambientales y sociales. No estamos ante una discusión blanco y negro. Nosotros creemos que el rol del Estado y la planificación es fundamental para el desarrollo, así como la participación ciudadana que es central”, indicó Andrade.

