Domenech: "En muchos de los casos" referidos a derechos humanos “ha existido venganza"

Política

Un plato que se come frío

El senador por Cabildo Abierto Guillermo Domenech fue entrevistado por Gustavo Vaneskahian en el programa Quien es Quien de Canal 5, donde se refirió a la propuesta de su partido de otorgar prisión domiciliaria a las personas privadas de libertad mayores de 65 años.

Consultado sobre las críticas al proyecto en las que se argumenta que lo que hay detrás del proyecto es un afán de liberar a los represores de la dictadura cívico-militar, Domenech afirmó: "No, es que no los vamos a liberar, van a cumplir prisión domiciliaria si tienen más de 65 años, está acotado, es un tema humanitario". Dijo además que la crítica es "injusta y equivocada".

Sostuvo que la definición del límite en 65 años "no es caprichoso" sino que se basan en convenios internacionales sobre el tema y sobre la propuesta de algunos integrantes de la coalición de gobierno de elevar la edad necesaria 70, expresó que hay que esperar al tratamiento del proyecto en el parlamento.

Ante la pregunta del periodista de si estaría de acuerdo con establecer algún tipo de amnistía para represores a cambio de información que sirva para dar con el paradero de desaparecidos, el legislador manifestó: "Yo en todo caso estaría de acuerdo en revisar todos esos juicios por algún tribunal que asegure condiciones de absoluta imparcialidad, porque creo que en muchos de esos casos ha existido venganza".

"Se han mezclado a tirios y a troyanos en esto. Porque es cierto que hubo personas que cometieron actos atroces, homicidios, violaciones, etc. Para nada está en nuestros ánimos defenderlos, pero se los han mezclado con gente que en aquel momento eran alférez o tenientes y firmaron un acta. Hubo un caso de un coronel que lo procesaron porque tenía ojos claros y la persona que había torturado al denunciante tenía ojos claros y después tuvieron que revocar la sentencia", aseveró.

"Yo recuerdo las declaraciones de la doctora Azucena Berrutti que decía que en toda esta temática hay mucho de venganza", dijo.

El legislador dijo que en muchos casos hay jueces que adhieren a "orientaciones ideológicas" que los llevan a esa actitud.

"Yo me acuerdo o me han hecho llegar declaraciones por ejemplo de la exsenadora Constanza Moreira recomendándole a sus adeptos que estudiaran abogacía para tomar posesión del Poder Judicial. Parecería que en el foro de San Pablo ha habido declaraciones similares de un exlegislador. Entonces bueno, si pretendemos politizar la Justicia, vamos por un camino muy equivocado", expresó.

Al preguntarsele si está politizada la justicia en Uruguay, Domenech sostuvo: "Cuando uno ve que hay una sola Fiscalía de Derechos Humanos y ese fiscal tiene (un) criterio muy particular que a veces no es compartido por la Suprema Corte de Justicia, no tiene una aceptación generalizada en el foro, yo diría que bueno, hay politización si".