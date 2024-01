Dirigentes del FA reclaman a Lacalle renuncia de Arbeleche por droga hallada en Bélgica

Política

Tras conocerse que en el puerto de Amberes, en Bélgica, se incautaron más de 3,4 toneladas de cocaína en dos procedimientos en barcos que pasaron por Montevideo, varios dirigentes frenteamplistas se volcaron a las redes a reclamar que el presidente Luis Lacalle Pou se refiera al caso, algunos, incluso, pidiendo la renuncia de Azucena Arbeleche, ministra de Economía y Finanzas, bajo cuya órbita actúa la Dirección Nacional de Aduanas.

“Hace cinco años, cuando era oposición, exigía renuncias. Hoy, como presidente, se incautan toneladas de droga en el puerto de Amberes, Bélgica, y mira para el costado”, escribió en Twitter el senador Charles Carrera, citando un artículo de La Diaria de este viernes que recuerda las declaraciones del actual presidente, en su tiempo como legislador, tras la renuncia de Enrique Canon, exdirector de Aduanas, por la incautación de cuatro toneladas de cocaína en Hamburgo, Alemania, provenientes de Uruguay.

Hace cinco años, cuando era oposición, exigía renuncias. Hoy, como presidente, se incautan toneladas de droga en el puerto de Amberes, Bélgica, y mira para el costado… https://t.co/JGAhbUFf86 — Charles Carrera Leal (@ChCarreraLeal) January 12, 2024

Citando ese artículo, el senador Mario Bergara recordó la renuncia de Canon ante lo descubierto por las autoridades alemanas. “El entonces senador Lacalle Pou dijo que eso no lo conformaba, si no renunciaba el ministro [Danilo Astori]. Durante este gobierno, se han detectado dos cargamentos de droga de Bélgica provenientes de Uruguay. No hay ningún movimiento de renuncia ni del director de Aduanas, ni de la ministra de Economía”, dijo Bergara, que agregó: “¿Cuál será el grado de conformidad del actual presidente ahora?”.

En 2019, un cargamento de droga llegó a Hamburgo proveniente de Uruguay. Inmediatamente, el Director de Aduanas Enrique Canon presentó su renuncia. El entonces senador Lacalle Pou dijo que eso no lo conformaba, si no renunciaba el ministro. Durante este gobierno, se han detectado… pic.twitter.com/FeiD4sChDr — Mario Bergara (@Mario_Bergara) January 13, 2024

El senador José Carlos Mahía sostuvo que espera que la reacción del gobierno “no pase solo por una investigación administrativa en Aduanas” ya que “hay responsabilidad política de su dirección”.

“Ni el MEF, ni mucho menos el presidente de la República pueden mirar para el costado”, señaló el legislador.

https://t.co/zZGoYE2IDA

Esperemos que la reacción del gobierno no pase sólo por una investigación administrativa en Aduanas, hay responsabilidad política de su dirección.

Ni el @mef_Uruguay ni mucho menos el Presidente de la República pueden mirar para el costado.

Háganse cargo. — José Carlos Mahía (@JoseCarlosMahia) January 13, 2024

También desde las filas de Convocatoria Seregnista–Progresistas, Álvaro García destacó la “honrosa actitud” que tuvo Enrique Canon en 2019 al renunciar. “A Lacalle en la oposición no le alcanzaba; pedía la renuncia de un ministro”, señaló.

García dijo que, en 2024, “si fuera coherente consigo mismo, Lacalle debería pedirle la renuncia a Arbeleche ya”.

Cargamentos de droga:



2019: Honrosa actitud de E. Canon renunciando en su momento.

A Lacalle en la oposición no le alcanzaba: pedía la renuncia de un ministro.



2024: Si fuera coherente consigo mismo, Lacalle debería pedirle la renuncia a Arbeleche ya.https://t.co/9S3Rw3FlKj — Álvaro García (@32alvarogarcia) January 13, 2024