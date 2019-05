Dirigente del Partido de la Gente abandona a Novick y se suma a Guido Manini Ríos

Política

El ex edil Rodolfo Riani dijo que Novick "se olvidó" del interior y señaló que "actuó como en la escuela" cuando expulsó a Facello.

Hace algunos meses, el Partido de la Gente decidía expulsar de sus filas al diputado Guillermo Facello, luego de que no cayera bien que "negociara", según dijo Edgardo Novick después, con el Partido Colorado.

Esta expulsión motivó que el ex fiscal Gustav Zubía también se fuera de la fuerza política verde, y decidiera apoyar la precandidatura del ex presidente Julio María Sanguinetti. Facello continúa sin partido.

Sin embargo, y a pesar del tiempo, esa fractura sigue generando rispideces y salidas. Este fin de semana se confirmó que el ex edil de Artigas por el PC Rodolfo Riani abandona el partido y se sumará a la candidatura del ex comandante en jefe del Ejército, Guido Manini Ríos.

Riani señaló que lo que se dijo en su momento, de que se había expulsado a Facello por conversar es "mentira", y que es parte de un "tema de niños y de escuela".

"Yo lo tomé como un tema de niños, porque salió a decir que se lo echaba a Facello porque charlaba con colorados, y él no se acuerda que fue a buscar al secretario general del partido, que era Facello, y que era el diputado más votado del PC. Cómo un político no va a hablar con colorados, blancos y frenteamplistas, cuando nosotros veíamos que Edgardo se reunía con Lacalle, Sanguinetti, nos parecía que estaba bien", comentó en declaraciones a Radio Uruguay.

"La verdad no es esa. Te la digo así: la verdad es otra y es grosa, pero en su momento se lo voy a decir y explicar. La verdad es que cuando tu prometés algo importante, tenés que cumplir. A mí me apareció que Edgardo es una buena persona, buen empresario, pero en la parte política no supo manejar el interior", analizó.

Riani dijo que Novick se dará cuenta "en su momento" que echar a alguien por charlas "es algo de escuela". "El meollo y lo importante es otro: cuando todo el interior esperó algo y nunca llegó".

"La propuesta del partido era buena, era un partido chico pero había propuestas. Sabíamos que no íbamos a votar un disparate, pero no importaba, porque lo que importaba era tener una oposición coherente", sentenció.

Montevideo Portal