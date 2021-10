Directora del FMI destacó el “enfoque” de Uruguay luego de reunión con Arbeleche

La ministra de Economía y Finanzas (MEF), Azucena Arbeleche, se reunió el jueves con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, y autoridades del Banco Mundial (BM) en Estados Unidos (EE. UU.), informó la cartera.

La jerarca fue acompañada del presidente del Banco Central (BCU), Diego Labat, y el director de la Unidad de la Gestión de Deuda del MEF, Herman Kamil.

Arbeleche dialogó con Georgieva sobre “la agenda de temas internacionales” que planteará como próxima presidenta del Comité de Desarrollo del Banco Mundial / Fondo Monetario Internacional a partir de noviembre. Será la primera vez que Uruguay acceda a este puesto.

Por su parte, la autoridad del FMI felicitó a Uruguay por su “enfoque con visión de futuro” en la acción climática y la economía verde. “¡Esperamos colaborar estrechamente en estos y otros temas críticos!”, tuiteó Georgieva.

Great to meet #Uruguay Minister of Economy+Finance & upcoming Development Committee chair Azucena Arbeleche and Governor Diego Labat.



I applaud Uruguay's far-sighted focus on #ClimateAction & #GreenFinance—look forward to close collaboration on these and other critical issues! pic.twitter.com/e3DWmKJWbZ