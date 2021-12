Director por el FA denunció “errores muy burdos y graves” en auditoría sobre Antel Arena

Política

El director de Antel en representación del Frente Amplio (FA), Daniel Larrosa, realizó una rueda de prensa en la que denunció “graves errores” en una auditoría sobre el Antel Arena.

Larrosa comentó que en la auditoría realizada por Ecovis detectó “12 errores”. Larrosa sostuvo que en la auditoría “se incluyen los valores con IVA, el IVA no va en una comparativa, y además no es un costo para Antel”.

“Los costos no se actualizaron por inflación, eso hace que el número sea mayor. Por otro lado, tampoco se tienen en cuenta los beneficios que tiene Antel por haber hecho la inversión en varios años, lo que en una comparativa disminuye los costos financieros de Antel, siempre eso se está comparando con el 2014”, señaló el director de Antel por el FA.

Además, Larrosa aseveró que “cuando comparan lo hacen solo con inversiones”. “Se compararon gastos más inversiones con inversiones, se puso IVA en un lado, no se actualizó por inflación y no se tuvo en cuenta el valor financiero que tiene espaciar en el tiempo una inversión”, añadió.

Larrosa dijo que “estos errores” se van a “hacer llegar y notar” a las autoridades, junto a “otro conjunto importante de errores”. En ese sentido, comentó que estos “son errores muy burdos” y “muy graves”.

“Hay otra omisión grave que es que cuando se nombra el Plan de Negocios original se nombra un solo escenario, pero tenía tres escenarios. Uno que decía que se gastarían US$ 57, otro US$ 64 millones y otro, US$ 71 millones. Cuando se hacen las cuentas bien eso da que se gastaron 65 millones de dólares desde el 2014 en inversiones. O sea que estamos dentro de los escenarios del Antel Arena. Eso es lo importante para transmitir”, concluyó.

Lamento que sobre un informe con tan gruesas deficiencias se intente desprestigiar a Antel, y se induzca a errores a todo el sistema político y en definitiva a la sociedad uruguaya. — Daniel Larrosa (@LarrosaD123) December 2, 2021