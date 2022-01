Director de bomberos explicó por qué no usaron aviones Hércules en incendios del litoral

Locales

La Dirección Nacional de Bomberos dio como “controlados” los incendios que se registraron el pasado fin de semana en Paysandú y Río Negro, según confirmó el vocero del organismo, Pablo Benítez a Montevideo Portal. Si bien la cifra de hectáreas quemadas que se manejaba en la mañana de este lunes era de 22 mil hectáreas, posteriormente se realizó un balance y se determinó que fueron 37 mil el predio afectado.

En este marco de acción, el periodista Gabriel Pereyra cuestionó a través de su cuenta de Twitter que no se haya utilizado “cajas especiales” que habría adquirido la Fuerza Aérea que se cargan en los aviones Hércules para combatir este tipo de focos ígneos.

“No se usaron ¿por qué? Porque ni el Sinae ni Bomberos, que estaba a cargo del operativo contra los graves incendios de estos días lo reclamaron. Además, la Aviación hizo un convenio con empresas forestales para que las pidieran a un costo de US$ 700 cada uno, y no lo hicieron. Y no solo eso. Durante los incendios forestales de estos días, la Fuerza Aérea tuvo en todo momento listos para despejar los aviones hidrantes, pero, otra vez, Bomberos no los pidió, dijeron fuentes de Defensa. ¿Es posible tanta ineficiencia?”, se preguntó el reportero.

Una vez surgida esta diferencia, el director de Bomberos, Ricardo Riaño, contestó estos cuestionamientos. En diálogo con radio Monte Carlo, el jerarca aseguró que estas cajas tienen una particularidad y es que llevan agua junto a un aditivo, que eleva el costo a un valor aproximado de mil dólares por caja.

“Lo que también se nos informó es que el despliegue del Hércules tiene un valor bastante importante hacia un territorio del país y en el combustible vegetal afectado en Río Negro se daba la particularidad que se trataba de un bosque totalmente intenso, con mucha vegetación, donde el despliegue de la caja iba a ser muy alto y la altura donde aplicaría el agua sería irrisoria porque el fuego estaba a nivel de piso”, explicó.

“No obstante ello, hay que tener presente que en las primeras etapas del incendio teníamos mucho despliegue de personal en el territorio, muchos ciudadanos colaborando, donde arrojar una caja de mil metros de altura o más puede representar un riesgo si esa caja de por sí pesa aproximadamente mil kilos puede ser un riesgo si cae de forma compacta y no se activa en el aire como debería activarse”, añadió.

Asimismo, el director señaló que “no consideraron conveniente” utilizar ese recurso ya que están “a modo de prueba” y que aplicarlo en esta circunstancia “no era redituable”. “Hay una mala información con respecto a la utilización de esas cajas. Para qué se estaban utilizando y desconocen o no tienen conocimiento de que esas cajas estaban a modo de prueba”, indicó.

“Si tomaba en cuenta la efectividad de la caja con las 22 mil hectáreas afectadas, la caja tiene un rango de acción de diez o veinte metros cuadrados. Es un sector muy reducido para un incendio de las características que estábamos enfrentando”, aseguró.

A futuro

El jerarca dijo que con la Fuerza Aérea trabajan “ardua y coordinadamente”, brindando un apoyo incondicional en materia de aeronaves y helicóptero. “Es más, el 30 de diciembre a requerimiento de nosotros sí se utilizó un medio de la Fuerza Aérea que es muy productivo, que es un helicóptero con un equipamiento de cámara térmica. Hicimos, durante tres días y hoy lo estamos haciendo al mediodía, un relevamiento del área quemada, que lo que haces es una radiografía del área quemada para determinar áreas calientes”, comunicó.

“El contacto y el trabajo que venimos haciendo con ellos es super redituable, muy provechoso y estamos muy agradecidos con la Fuerza Aérea. Tenemos un punto caliente detectado por esa aeronave, era en un foco activo que se estaba trabajando sobre la Ruta 90 al norte y estamos permanentemente monitoreando desde el aire no solamente con el equipo ese, sino que también estamos trabajando con los medios aéreos de las forestadoras para poder detectar puntos calientes, columnas de humo y esto va a seguir así porque al tener una superficie quemada tan amplia puede haber un foco en cualquier punto del área y tenemos que estar pendiente de ello porque hasta que no cese el desprendimiento de humo del terreno y que la zona esté completamente fría no vamos a dar por extinguido este incendio”, concluyó.