Director de UTU dijo que se amparó en jurídica para negar licencia paga a sindicalistas

El director general de UTU Juan Pereyra se expresó este miércoles sobre la negativa de la dirección general del organismo de pagar el jornal a los docentes mientras tenga lugar el Congreso Nacional de delegados de profesores.

Esta medida provocó la reacción de la Asociación de Funcionarios de la Universidad del Trabajo del Uruguay (AFUTU), que resolvieron un paro nacional de actividades para los días 15 y 16 de octubre.

En un comunicado desde AFUTU señalaron que aunque el congreso se debió postergar por diferentes motivos, entres los que se incluyó la situación sanitaria, es la primera vez “que un gobierno democrático hasta la fecha negó a la organización sindical la posibilidad” de realizar los congresos, que se hacen cada dos años.

Pereyra señaló, según consignó el periodista Leonardo Sarro en su cuenta de Twitter, que ante la solicitud del sindicato de que se le otorgara licencia paga a los delegados para que puedan concurrir al Congreso, “dada la situación actual” decidió manejar la situación técnicamente.

“Solicite informe a departamento de jurídica y la decisión desde jurídica fue negativa en cuanto al otorgamiento. Fue lo que se hizo. Lo único que hicimos fue respetar la reglamentación vigente y lo que entendemos que corresponde”, explicó el jerarca.

En relación a la medida de paro, Pereyra sostuvo que “esperaba que prime el sentido común de todos” y eso no suceda.

Por su parte, el diputado del Frente Amplio Gabriel Otero manifestó que “la persecución sindical a los docentes comenzó con la preinvestigadora” y esta medida de las autoridades de UTU “lo ratifica”.

“Se les está prohibiendo participar con totales garantías a los trabajadores de UTU del Congreso, que se hace cada dos años y todas las administraciones que han pasado han dado esa licencia sindical”, señaló el legislador, que agregó del Congreso participan unos 300 de 14.500 trabajadores.

