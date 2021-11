Director de Turismo de Rocha se disculpó tras “lamentables dichos” sobre el Cabo Polonio

Política

Durante una sesión de la Junta Departamental de Rocha, el director de Turismo de la intendencia local, Federico Zerbino, sostuvo que el Cabo Polonio "tiene, aparte de todos los problemas de informalidad, un riesgo sanitario enorme en la gastronomía; es sabido que vienes del Cabo Polonio y vienes con diarrea seguro".

En la mañana del pasado domingo, el jerarca emitió un mensaje a la comunidad del balneario y a la población en general. "Ante los lamentables dichos, me retracto de lo expresado, reconociendo el error en el contenido de mis palabras", escribió Zerbino.

“Pido disculpa a los gastrónomos socios de la Corporación Rochense de Turismo y a la comunidad toda. También aprovecho esta carta para expresar mi compromiso con la mejora de la actividad a través de la infraestructura, y la permanente acción colaborativa con Cabo Polonio y sus pobladores”, agregó.

En ese sentido, Zerbino comentó que “desde el comienzo de la gestión ha sido el Cabo destinatario de diversas soluciones solicitadas por los vecinos, las cuales atendí y trabajé en estos meses. Lo primero fue reparar el abastecimiento de agua que no había quedado nada para elevar agua al tanque público, se volvió a dar luz a la enfermería porque tampoco había nada allí”. “Después y en forma constante se trabaja en proteger a los emprendimientos de alojamientos y gastronomía que trabajan dentro de la formalidad, creando un espacio de difusión para ellos y luchando contra el abuso del informalismo. Se prepara un impreso para la información turística en forma de guía nombrando y poniendo los contactos a los emprendedores formalizados que luchan con los costos de permanecer”, añadió.

Zerbino sostuvo que durante esta administración “se proyectó y elevó al Ministerio de Ambiente la pasarela de madera de casi 300 metros de largo, tan solicitada que une la terminal de llegada del transporte hasta la placita, obra que por su alto presupuesto solicitamos ayuda financiera al ministro de Turismo quien nos apoyó”. “Estos fondos no llegaron aún porque había tres partidas de dinero sin hacer la rendición de los gastos, correspondiente a otros dineros recibidos por la administración anterior, lo que enlenteció la llegada de esa pasarela con descansos sombras papeleras y bancos, y se estará llamando a carpinteros locales en estos días a presupuestar el trabajo, ya que están los planos y el diseño estructural”, aseguró.

El jerarca departamental señaló que “se generarán 10 puestos de trabajo directos y otros indirectos con los restoranes de playa Sur y Norte, que además tienen incorporado un baño con accesibilidad, solucionando también algo solicitado en cuánto a la deficiencia de este tipo de servicios”. “He recibido a varios pobladores con diferentes inquietudes y todas las veces he accionado con otras direcciones a fin de ser parte de la solución a sus problemas. Esto es en el transporte, en el proyecto de saneamiento, en la presencia de prefectura, en la calidad del ingreso y más”. explicó.

El director de Turismo expresó que ha estado “ocho veces adentro del Cabo y una docena de veces en la puerta atendiendo problemas y ayudando en las soluciones desde adentro, articulando y gestionando con distintos actores”. “Instalamos la digitalización para mejorar el acceso. He ejecutado las solicitudes que he recibido. He escuchado a todos los que me solicitan y a pesar de eso no me ven saliendo en la foto, porque el trabajo se demuestra con hechos”, acotó.

“Saludo a la comunidad, reitero las disculpas por los dichos y estoy como lo he estado siempre para lo que sea pertinente”, concluyó Zerbino.