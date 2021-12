Director de Tránsito de Rocha fue destituido por robar dinero de un cajero del BROU

Locales

El director de Tránsito de la Intendencia de Rocha (IDR) fue destituido tras comprobarse que robó dinero de un cajero automático, según informó Telenoche.

El hecho ocurrió en un cajero del Banco República (BROU), cuando un cliente dejó la tarjeta olvidada en la máquina y le dio paso al funcionario de la comuna, Claudio Amestoy. Sin embargo, él, lejos de devolver el plástico, aprovechó el descuido y robó cinco mil pesos.

Una denuncia y el chequeo de las cámaras de seguridad permitió identificar al funcionario, que fue cesado inmediatamente por el intendente Alejo Umpiérrez.

Así, el jefe de la comuna departamental calificó el hecho como un episodio “triste” que “causa mucho dolor”. A pesar de que sucedió en la vida privada —y no en oficinas municipales, argumentó—, para Umpiérrez “los desvíos éticos no tienen lugar y esto afecta la credibilidad de un funcionario municipal. No hay espacio para eso en nuestro gobierno”, reafirmó.

