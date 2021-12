Diputados trata y prepara aprobación de proyecto de ley de personería jurídica de gremios

Política

Montevideo Portal

La Cámara de Diputados está tratando este martes en sala en sesión extraordinaria el proyecto de ley que exige personaría jurídica a las organizaciones de trabajadores y empleadores, y establece otras disposiciones, una iniciativa del Poder Ejecutivo.

El presidente de la comisión de Trabajo de Diputados, el nacionalista Pedro Jisdonian, dijo que la iniciativa "no es un capricho de este gobierno, sino que está estipulado en la constitución y es un tema que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha observado".

Por su parte, el vicepresidente de la comisión, el diputado Gabriel Otero del Frente Amplio (MPP) lamentó que este 21 de diciembre los haya sorprendido que se trate un proyecto de ley “que llegó hace algunas semanas a la comisión en manos del propio Poder Ejecutivo, donde los informes que fueron llegando de la cátedra han sido bastantes negativos para con él”.

“Lamentando las formas y el método, y entendiendo que acá también se exculparon pecados, que es parte de la vida política, tenemos que decir que esta no es solo una mala ley, que hace que el movimiento sindical retroceda en su autonomía, en su real saber y entender”, agregó el legislador.

Además de Otero, habló por la oposición el diputado Felipe Carballo, quien adelantó que votará en contra de la iniciativa.

De todas maneras, los votos para que la iniciativa sea aprobada por la Cámara Baja están, dijeron fuentes de la coalición de gobierno a Montevideo Portal en la víspera del debate parlamentario.

Legisladores del Partido Colorado y el Partido Independiente manifestaron en sala su apoyo al proyecto.



A favor

Jisdonian aseguró que este proyecto "viene a echar luz y transparencia en la negociación colectiva", luego de que este martes se aprobara la iniciativa en la comisión de Trabajo y Seguridad Social de la Cámara de Diputados.

El diputado blanco explicó que el proyecto es necesario, entre otras cosas, para cumplir con un mandato constitucional que determina que además de promover la libertad sindical y la conformación de sindicatos, el Estado debe promover y facilitarles a los trabajadores la confección de la personería jurídica de cada uno de los gremios. "Lo dice a texto expreso y me parece una falta que tiene nuestro reglamento jurídico en relación a esto y viene a cumplir con lo que determina la Constitución y con las reglamentaciones y sugerencias que ha hecho la OIT hace unos años en relación a la falta de legitimación que tienen muchos trabajadores por no contar con una personería jurídica de esos sindicatos", dijo Jisdonian.

El legislador puntualizó que la diferencia con el resto de las personerías jurídicas es que, en vez de obtenerse a través del Ministerio de Educación y Cultura, será mediante el Ministerio de Trabajo. "De esta manera se le va a dar un marco legal a una situación que es irregular y se van a solicitar requisitos básicos, como la denominación del sindicato, un domicilio, una dirección de correo electrónico, datos que en la actualidad son fundamentales para cualquier tipo de negociación", expresó el diputado nacionalista.

Además, dijo que hoy en día, en el ámbito jurídico, todos tienen que tener un domicilio, un correo electrónico y tienen que estar definido quiénes son los responsables de cada sindicato. "Muchas veces se maneja información confidencial y por eso es importante que exista un marco legal que contemple las dos partes y que sea lo más justo posible", sostuvo, y agregó que le parece "necesario, legal e imprescindible" que cualquier grupo de personas que actúan en nombre de un conjunto tengan una personería jurídica.

Jisdonian aclaró que, de aprobarse la ley, será de carácter facultativo, es decir, que aquellos grupos de trabajadores que no quieran tener la personería jurídica pueden no obtenerla, pero eso hará que queden por fuera de algunos beneficios. "Hay un montón de trabajadores que al no contar con una personería jurídica, no pueden como sindicato comparecer en un juicio, abrir una cuenta en un banco, arrendar o adquirir un bien, lo que lleva a que se termine haciendo a título personal de quienes circunstancialmente están dirigiendo un sindicato”, lo que para Jisdonian "es irregular".

"Este proyecto viene a echar luz y transparencia en la negociación colectiva. No es una iniciativa o un capricho de este gobierno, sino que es una observación que viene haciendo desde hace mucho tiempo la OIT y creo que va en pos de mejorar lo que son las relaciones laborales en Uruguay y en definitiva se logra que los trabajadores que, en muchos casos, por no poder contar con la representatividad, terminan siendo los más perjudicados", sostuvo.

En contra

Por su parte, Otero expresó su postura sobre el proyecto: “Es una lástima que el Poder Ejecutivo imponga esta discusión sorpresivamente, a la cual no hacemos responsable al presidente de la comisión, sino que entendemos que por su tarea y por ser parte del oficialismo hizo el planteo en el momento en que le fue solicitado; tenemos una visión muy crítica de esta forma de ser y hacer”.

El diputado del MPP dijo que es una “discusión conceptual e ideológica” y que “esta ley plantea algo sin precedentes en Uruguay, que es la intromisión en la autonomía sindical”. Además, agregó que “no hay ley anterior que marque la cancha poniendo reglas al movimiento sindical”.

“En sí mismo el título sobre personería jurídica es un decorado. El 90% de nuestros sindicatos tiene personería jurídica. No precisa una ley para que los sindicatos tengan personería jurídica”, dijo Otero.

“La personería jurídica facilita a los sindicatos para distintos convenios, para convenios modales, para intercambiar entre pares en la región. Este proyecto de ley no es pensado desde la personería jurídica. Estamos desentrañando algunas intenciones bastante complicadas de atender, por ejemplo: que la personería jurídica sea lo que define la retención de su cuota a los afiliados en un país en que la afiliación sindical es absolutamente libre en su lugar de trabajo”, agregó.

“Que se ponga de condición para que su dinero, y acá le hablo a los liberales, tenga que pasar por la condición de que tenga personería jurídica o no, eso invita a pensar que se está en contra de determinadas cuestiones ganadas por el movimiento sindical y a lo largo ancho de nuestra historia democrática”, sostuvo.

“Esperemos que en algún momento se pueda dar el debate porque se está tocando el tesoro más grande de la sociedad y el país que es parte del campo popular: los trabajadores organizados”, manifestó, tras calificar el proyecto como “una mala ley”.

El proyecto



El proyecto de ley que está a estudios de Diputados crea un registro de sindicatos en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS).

Ese registro será de “carácter facultativo y tendrá efectos de reconocimiento de la personería jurídica, el que procederá sin otro requisito que la presentación de estatutos de la organización que respeten la legalidad y hayan sido adoptados por asamblea de los integrantes de la respectiva organización”, establece el artículo 2° del documento.

Por su parte, en el artículo 7° se consigna que “las organizaciones de trabajadores y de empleadores que tengan personería jurídica reconocida serán capaces de tener derechos y obligaciones civiles en los términos del artículo 21 del Código Civil, pudiendo comparecer en juicio y celebrar cualquier tipo de actos y contratos, a excepción de aquellos personalísimos, propios de las personas físicas, o los que suponen el ejercicio de actividades que la ley sujeta a autorizaciones especiales”.

Y agrega: “Las organizaciones de trabajadores que no hayan completado el procedimiento de reconocimiento de personería jurídica o que no cumplan con las obligaciones que impone el artículo 5° de esta ley, no tendrán derecho a que se retenga a su favor la cuota sindical para su depósito en la cuenta bancaria de la organización (artículo 6° de la Ley Nº 17.940, de 2 de enero de 2006)”.

El artículo 5° señala que “cualquier modificación de los estatutos de las organizaciones con personería jurídica ya reconocidas, así como todo acto de nombramiento, cese o revocación de sus representantes, deberá ajustarse a los requisitos de inscripción y publicidad” establecidos por la ley en el artículo 6°.

El proyecto prevé un plazo de 180 días desde la promulgación de la ley por parte del Poder Ejecutivo para que las organizaciones profesionales puedan obtener la personería jurídica.

Propuesta de Cabildo



Por su parte, el diputado Sebastián Cal de Cabildo Abierto anunció que su partido presentará un artículo aditivo para que las elecciones en los sindicatos sean por voto secreto por obligación.

El diputado César Vega del Partido Ecologista Radical Intransigente (PERI) expresó en sala su concordancia con esta propuesta y advirtió que las barras de la cámara están vacías, sin dirigentes sindicales.

