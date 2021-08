Diputados terminaron a los empujones en debate sobre Rendición de Cuentas; otros separaron

Política

Después de varios días de tensa discusión por la votación de la Rendición de Cuentas en la Cámara de Diputados, este jueves un cruce entre los diputados Daniel Caggiani, Gabriel Otero (Frente Amplio) y Alfonso Lereté (Partido Nacional) hizo suspender la sesión del plenario y terminó a los empujones y con invitación a salir afuera a pelar en el ambulatorio.

Previo al incidente, Lereté hizo uso de la palabra y le pidió "comprensión lectora y auditiva" a uno de sus pares.

Después le habló directamente a la diputada Susana Pereyra en respuesta a acusaciones sobre la familia del legislador y dijo: "Yo miro a mis compañeros que están acá, capaz que me equivocó, pero diputados blancos ocupas no encuentro en esta bancada. Ahora, en esa bancada sí -refiriéndose a la del Frente Amplio-. Acá está el desalojo de ese ocupa que hoy es diputado. Ocupó una casa de un funcionario de esta casa".

Los legisladores estaban debatiendo sobre el realojo de asentamientos y las menciones personales caldearon el ambiente.

Según relataron a Montevideo Portal fuentes presentes en el plenario, esa frase provocó la reacción de Caggiani, Otero y de otros legisladores frenteamplistas que se fueron arriba del representante blanco aunque no existió agresión física.

La mayoría de los legisladores presentes de los partidos involucrados separaron a Lereté de los diputados de la oposición más ofuscados y el incidente no pasó a mayores.

Reinició en paz y con disculpas

Al reanudarse la sesión minutos más tarde, los coordinadores de bancada hicieron uso de la palabra en tono de conciliación.

En primer término, el nacionalista Rodrigo Goñi dijo que "se ha asumido el compromiso de rencausar el debate en los términos de respeto que la institución parlamentaria exige".

Por su parte, Caggiani sostuvo que "los debates de los legisladores del FA se han dado con estudio y respeto".

"A veces en el fragor de la discusión la sangre hierve y cometemos, no digo excesos, pero sí por lo menos conductas fuera de reglamento. Me hubiese gustado como coordinador de la bancada del FA que el compromiso que asumimos en la comisión interpartidaria hace un minuto fuera respetada por todos y todos pidiéramos disculpas por este insuceso que ocurrió. No porque haya sido el primero en su historia, ni creo porque vaya a ser el último. Pero sí porque el sistema político tiene que poder construir puentes de entendimiento en un momento complejo para nuestra sociedad", expresó Caggiani.

Posteriormente, Pereyra le pidió disculpas personales a la diputada Aida Lesa de Cabildo Abierto y reconoció "que tuvo una actitud inconveniente". Las disculpas fueron aceptadas por Cabildo Abierto a través del representante Álvaro Perrone.

Por parte del Partido Colorado, en el mismo tono de conciliación, se expresó Marne Osorio.

