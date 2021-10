Diputado presentará proyecto de ley para asegurar que Udelar y UTEC mantengan virtualidad

Política

Felipe Schipani argumentó que durante la pandemia gracias a la tecnología se derribaron desigualdades en el acceso a la educación terciaria, en particular para estudiantes del interior del país.

Montevideo Portal

El diputado del Partido Colorado Felipe Schipani presentará este miércoles ante la comisión de Educación y Cultura un proyecto de ley que tiene como objetivo que la educación terciaria pública en el país asegure modalidades a distancia y semipresenciales en el dictado de “cursos de las carreras universitarias que así lo permitan”.

En el único artículo del proyecto se establece un modificativo al artículo 36 de la ley 18.437 (ley General de Educación).

“La educación a distancia, en línea o asistida, comprenderá los procesos de enseñanza y de aprendizaje que no requieren la presencia física del alumno en aulas u otras dependencias similares, para el dictado regular de sus cursos, siempre que se empleen materiales y recursos tecnológicos específicamente desarrollados para obviar dicha presencia, y se cuente con una organización académica y un sistema de gestión y evaluación específico, diseñados para tal fin. La modalidad semipresencial, además de las características anteriores, requiere instancias presenciales. La educación terciaria pública en atención a las características de cada una de las carreras deberá ofrecer dentro de sus opciones educativas estas modalidades. Las certificaciones respectivas serán otorgadas por los organismos competentes”, señala el articulado del proyecto al que tuvo acceso Montevideo Portal.

Para el legislador, “el objetivo del proyecto es darle un marco legal a la continuidad de la virtualidad, que supuso la democratización en el acceso a la universidad” durante la pandemia al masificarse la utilización de esa herramienta.

En esta línea, el legislador argumentó que pese al esfuerzo desplegado en los últimos años por la Universidad de la República y por la UTEC, que cada vez ofrecen más opciones en el interior, la educación universitaria en Uruguay “sigue siendo centralista”.

“Son muchos los jóvenes que deben salir de su departamento para continuar los estudios terciarios. Además del desarraigo propio de trasladarse para estudiar a otro departamento, esto genera gastos que no todas las familias pueden soportar, pese a política de becas existentes que no cubren todas las necesidades. Ocurre asimismo que una vez recibidos, muchos profesionales se afincan en Montevideo y no vuelven a sus ciudades o pueblos a ejercer su profesión. La tecnología es una forma de derribar esas barreras de desigualdad en el acceso a la educación terciaria. La pandemia nos demuestra que muchos estudiantes retomaron sus carreras gracias a la virtualidad. Personas que oportunamente habían abandonado sus estudios, que trabajaban, con hijos a cargo, para los que presencialmente hubiera sido imposible hacerlo”, justificó Schipani en la exposición de motivos.

Montevideo Portal