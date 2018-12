Diputado del MPP respondió a críticas de Bianchi sobre clases de apoyo a estudiantes

Locales

Hace algunas semanas el grupo Gurises MPP (jóvenes militantes) iniciaron un período de clases de apoyo a estudiantes de liceo y UTU de cara a los exámenes de diciembre.

Según indican en sus redes, la idea consistió en que los estudiantes les escribían para coordinar las clases, las cuales eran sin costo alguno y eran brindadas por profesores voluntarios que también se contactaron por WhatsApp.

En total, fueron 400 jóvenes los que pudieron tener algunas clases de apoyo previo a sus pruebas finales de diversas materias.

Pero la medida fue criticada por la diputada Graciela Bianchi, quien en su cuenta de Twitter manifestó que la propuesta viola la laicidad. Además, dijo que es "muy grave" que un grupo político "se considere legitimado para ayudar a alumnos a preparar exámenes" y que "si tuviéramos autoridades educativas serias por lo menos lo supervisarían".

Es muy grave que un grupo político, el MPP o cualquiera, se considere legitimado para “ayudar a alumnos para preparar exámenes. Si tuviéramos autoridades educativas serias, por lo menos lo supervisarían. Cómo no las tenemos, seguro no sucederá nada. Clara violacion a la laicidad. — Graciela Bianchi (@gbianchi404) 26 de diciembre de 2018

En este sentido, consultado por Montevideo Portal, el diputado del MPP Sebastián Sabini dijo que la diputada "no tenía necesidad de atacar" el proyecto.

"Tiene una confusión muy grande sobre lo que es violar la laicidad", apuntó el diputado argumentando que los centros educativos no participaron de esta propuesta y que "es para chicos que no pueden acceder a clases particulares" pagas.

En este sentido, dijo que las expresiones de Bianchi engañan a la población porque la propuesta "salió de los jóvenes" ante la necesidad de sus pares de salvar sus exámenes.

Además, dijo que esto no puede relacionarse con un "fracaso del Frente Amplio" en materia educativa porque "siempre hubo clases particulares" en distintos ámbitos de forma privada.

En cuanto a la participación que tuvieron los dirigentes con cargos en el Parlamento, dijo que algunos se postularon para ayudar en el terreno que manejaban.

"Yo me propuse para enseñar historia pero no me convocaron", dijo en referencia a su condición de profesor de la materia.

En este sentido, dijo que "lo más importante es el gesto" porque las clases se dan sin retribución económica alguna y que en general los resultados de los estudiantes "fueron buenos". Además, dijo que "hay que invitar" a todos los sectores políticos a que tengan iniciativas similares porque "la educación no es solo de las autoridades".

Frente a algunas cosas que se están diciendo por ahí, nosotras y nosotros nos quedamos ante todo, con esto. ?? pic.twitter.com/3xQH8NMZSZ — Gurises MPP (@GurisesMPP) 26 de diciembre de 2018

Qué alegría compartirles este video!??



Sumamente felices de lo generado, de tantos gurises y gurisas que se arrimaron para preparar sus exámenes y también de quienes que se ofrecieron a dar una mano brindando apoyo de manera totalmente solidaria



???? Retomamos el 14 de enero pic.twitter.com/yHm2ovYHES — Gurises MPP (@GurisesMPP) 19 de diciembre de 2018

Montevideo Portal