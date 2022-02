Diputado del FA Daniel Caggiani dio positivo de covid-19; realizará cuarentena de 7 días

El diputado del Movimiento de Participación Popular (MPP) y del Frente Amplio Daniel Caggiani informó este domingo a través de su cuenta de Twitter que dio positivo de covid-19 tras realizarse un testeo.

En concreto, el legislador contó que, después de algunos días con síntomas, se comunicó con el prestador de salud, donde le indicaron que se practique un testeo. El representante se realizó un test de antígeno que resultó ser positivo.

“Estaré 7 días de cuarentena al tener las 3 vacunas. ¡A cuidarse!”, informó, y comunicó que los síntomas que tuvo fueron dolor de cabeza, dolor de garganta, picos de fiebre y rinitis.

