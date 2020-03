Diputado Amarilla estará en aislamiento tras coincidir en bus con persona con COVID-19

Política

El miércoles, el Centro Coordinador de Emergencia Departamental (CECOED) de Rivera, emitió un llamado en procura de localizar a todos los pasajeros que habían viajado en un bus de la compañía Turil, coche que al mediodía del lunes partiera de Montevideo Rumbo a Rivera.

En ese autobús habría viajado una persona positiva a coronavirus, motivo por el que se intentaba dar con los pasajeros. Posteriormente, la emisora tacuaremboense Radio Zorrilla de San Martín informó que uno de los ocupantes del bus era el diputado nacionalista Gerardo Amarilla.

Consultado por Montevideo Portal, el representante nacional confirmó la situación.

"Me enteré de la noticia ayer cuando regresaba desde Montevideo en auto, después de participar en la reunión de la Cámara de Representantes", explicó el legislador.

"Más allá de que traté de respetar la sugerencia de quedarme en casa, tuve que hacer en estos días algunas salidas y ese viaje a Montevideo", dijo Amarilla, aclarando con énfasis que todos esos movimientos fueron "antes de saber la noticia del eventual contacto".

Hasta el momento, y luego de pasados diez días de ese viaje en ómnibus, Amarilla no presenta sintomatología consistente con el COVID-19. "no he sentido ninguno de los síntomas y me encuentro en muy buen de estado de salud", aseveró.

"Voy a seguir las recomendaciones de las autoridades sanitarias, a quienes ya denuncié la situación, y realizaré los controles que correspondan, además de seguir la reclusión por los días necesarios", concluyó el legislador.