Diputada nacionalista propone cambiar de día feriado del 1º de mayo si cae domingo

La diputada del Partido Nacional Alexandra Inzaurralde presentó un proyecto de ley que propone que el próximo Día Internacional del Trabajador, que cae domingo 1º de mayo, se pueda pasar para el lunes siguiente.

La legisladora argumentó que como el “domingo es un día de asueto habitual para la gran mayoría de los uruguayos, pueda respetarse el espíritu filosófico de lo que es el 1º de mayo”.

“Lo que se busca es que el trabajador tenga esa recompensa y premio adicional. Lo que estamos buscando rescatar es que este es un día pensado para el regocijo del trabajador y su familia. Al día de hoy las personas que no trabajan un domingo son las afectadas si un 1º de mayo cae domingo.”, aseguró Inzaurralde, que dijo que esto no implicaría que no se realicen los actos en conmemoración del Día de los Trabajadores.

Además, agregó que ese día caiga domingo es algo que no ocurre todos los años, sino cada “cinco o seis”.

Con respecto a la ley que envió el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, para evitar que se modifiquen los feriados de las fechas patrias, la legisladora dijo que en realidad son complementarios.

“Nuestro proyecto no se contrapone con el del presidente y además serán tratados en la misma comisión del Parlamento”, explicó la diputada.

