Deudores del BHU pedirán la refinanciación de sus deudas y el fin a la "bola de intereses"

Locales

Desde el 2013, unas 26.000 familias deudoras del Banco Hipotecario del Uruguay (BHU) y de la Agencia Nacional de Vivienda (ANV) reclaman la refinanciación de sus deudas, luego de que un cambio en la moneda de pago decantara en una sumatoria de intereses que hacen "impagable" los montos.

Según explicó a Montevideo Portal, Rosemaria Rosas, vocera del grupo "Deudores del BHU y ANV por pasaje de UI a UR", cuando se produjo ese cambio las deudas de estas familias sufrió un "aumento desmesurado".

La integrante del movimiento señaló que el principal problema está en que la Unidad Reajustable se ajusta por el Índice medio de salario (IMS) y la Unidad Indexada por el IPC (la inflación). "Como los salarios, por suerte en estos últimos 15 años han aumentado, la UR también se disparó", apuntó.

Un video divulgado por el grupo en 2018 recuerda que las UR fueron creadas en 1968 como forma de que los deudores del BHU tuvieran un ajuste "moderado" de sus deudas. Ante la elevada inflación de la época, se decidió que sus deudas se ajustaran a partir del crecimiento del Índice Medio de Salarios y no de la inflación.

Sin embargo, en los últimos años el IMS creció muy por encima de la inflación. Para los deudores, la situación provocó "un incremento artificial de la deuda". El grupo ilustró la situación consignando que alguien que debía 1000 pesos en 2007, debería 2334 pesos actualmente si el ajuste fuera por la inflación. Sin embargo, si se toma el crecimiento de la UR la deuda actual sería de 3313 pesos.

Este "desfasaje", sostiene Rosemaria, hizo que las deudas se incrementaran en un 40, 50y hasta en un 60 %.

"Si vas a un banco privado, y tomas un crédito particular cualquiera tu tenés tu deuda, más el interés. Nosotros tenemos la deuda, el interés y además el reajuste de la UR, que varía con el salario".

"Es una bola de intereses enromes, que desde el 2007 hasta ahora se hizo impagable. La gente no puede seguir pagando. Surgieron las refinanciaciones, pero cuando refinanciás, no podés pagar la cuota, pedís una refinanciación, eso que tu no pagas se te pasa al fin del periodo que a su vez también tiene un interés. Entonces, interés, más interés, más el aumento de la UR. Al final es una suma exorbitante", agregó.

La vocera explicó que dentro del sistema político varias voces le han dado la razón, pero señaló que falta "voluntad política" para por fin encontrar una solución a la situación.

Es por eso que este miércoles, cuando se reúnan en la explanada de la Intendencia de Montevideo y se muevan hasta Torre Ejecutiva, le entregarán una carta al presidente Tabaré Vázquez, solicitando que el sistema político se comprometa a buscar una salida.

"Nosotros solos no podemos salir de esto", sentenció.

La Institución Nacional de Derechos Humanos recomendó, según dijo Rosemaria, al BHU reliquidar las deudas, a una suma razonable, argumentando que se ha llevado a la ruina a muchas familias: "La INDDHH dice que ha habido un aumento exagerado de la UR que no se justifica en un banco que es del Estado. El banco está ganando más allá de lo que ganaría un banco privado, ese es el tema".

Montevideo Portal