Detuvieron por desacato a dos familiares del joven asesinado en shopping de Paysandú

Policiales

En las últimas horas, un hermano y una hermana de Daniel Dávila Cabrera, quien muriera asfixiado por custodios de un centro comercial sanducero, fueron detenidos por desacatao en el marco de un incidente ocurrido tras un accidente de tránsito en la capital departamental.

Según informara el periódico local El Telégrafo, en la tarde del jueves una motocicleta fue embestida por una camioneta. La moto era ocupada por dos mujeres jóvenes, que se habían visto sorprendidas por la maniobra del otro vehículo, que intentó ingresar a la entrada de estacionamiento de un comercio.

Una de las jóvenes estaba embarazada y dijo sentir dolores en el vientre, por lo que los policías que arribaron al lugar solicitaron una ambulancia, que la trasladó a un hospital. La crónica detalla que la chica que conducía el rodado era menor de edad y estaba inhabilitada para manejar.

Arrestos y desacatos

Mientras los policías trabajaban en el lugar de los hechos, arribó un joven que dijo ser el responsable de la motocicleta, llevando un casco colgando del brazo. En ese momento, motociclista que circulaba por el lugar y se había detenido a ver el accidente, se acercó al recién llegado y dijo que el casco que llevaba era de su propiedad, y se lo habían robado días atrás de la terminal de ómnibus de la ciudad. El portador del casco negó los hechos, pero el otro insistió. Dijo que el objeto presentaba una abolladura y otros detalles que lo hacían inconfundible, y que había radicado oportunamente la denuncia en la Seccional 3 de la ciudad.

"Llevate el casco si es tuyo", respondió ante eso, y pretendió alejarse a pie. Cuando una agente le exigió que se detuviera para las averiguaciones del caso, el joven apuró el paso e intentó huir, por lo que fue perseguido y detenido por uniformados.

De acuerdo con la citada crónica, el joven se resistió al arresto y exigió a sus captores que lo liberaran. Cuando uno de los policías le pidió que se tranquilizara, el detenido respondió: "¡Tranquilo una p...! ¡Hace dos días me mataron a mi hermano! ¿No son seres humanos ustedes? ¿No tienen familiares?"

Poco después hizo su llegada al lugar una hermana del detenido, quien visiblemente alterada, comenzó a insultar a los efectivos.

Se acercó a la ambulancia, donde estaban atendiendo a una de las lesionadas del choque, y amenazó con llamar a su abogado. Un policía le contestó: "Llame a quien usted quiera". La mujer entonces respondió: "Me mataron a mi hermano ayer". El uniformado le dijo: "No me interesa. No me señale ni me falte el respeto". La mujer continuó insultando y amenazando a los policías: "Yo llamo a mi abogado, a ver a quién vas a llevar preso vos". Debido a su estado de alteración y al desacato a la orden de los uniformados, fue reducida y detenida.