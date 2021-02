Detienen a rapero español encerrado en una universidad para oponerse al arresto

Policiales

Agentes de los Mossos d'Esquadra detuvieron al artista a las 8:30 (hora local) tras un dispositivo de más de dos horas para desalojar al medio centenar de manifestantes que le acompañó toda la noche en el interior del centro.

El rapero entró en el coche policial gritando "muerte al estado fascista" y "nunca nos callarán" mientras los activistas clamaban "libertad Pablo Hasel", según las imágenes de la televisión pública catalana (TV3) que reprodujeron la detención en directo.

Hasel inició el 15 de febrero un encierro en la Universidad de Lleida con el objetivo de dificultar su arresto por orden de la Audiencia Nacional de España y a la vez visibilizar una condena que había calificado de "injusta" y "represiva".

El artista de Lleida (Cataluña) fue sentenciado en 2018 a nueve meses de cárcel por delitos de enaltecimiento del terrorismo y calumnias a la monarquía española en decenas de mensajes de Twitter y una canción publicada en Youtube.

A esta pena se suman otros dos años de cárcel impuestos en 2015 también por el delito de enaltecimiento del terrorismo a través de sus canciones.

"Sería una humillación indigna acudir por mi propio pie ante una sentencia tan injusta. Tendrán que venir a secuestrarme", afirmó en un comunicado donde rechazó comparecer en prisión de forma voluntaria.

Ante su negativa a entregarse a las autoridades, la Audiencia Nacional emitió una orden de arresto el lunes por la noche que la policía catalana hizo efectiva este martes sin incidentes y tras haber identificado a los activistas que se unieron a la causa.

La noticia del encarcelamiento de Hasel despertó un debate sobre los límites a la libertad en prisión en España y centenares de artistas se adhirieron a un manifiesto para evitar su encarcelamiento.

Entre los firmantes destacan figuras del cine como el director Pedro Almodovar o el actor Javier Bardem, además de cantautores como Joan Manuel Serrat e incluso músicos de fuera de España como Tom Morello, guitarrista de Rage Against the Machine, uno de los últimos en sumarse a la petición.

Movido por la respuesta social al caso de Pablo Hasel, el Gobierno de España anunció su intención de revisar los delitos relacionados con la libertad de expresión para que solo se castiguen las acciones que supongan "un riesgo para el orden público o la provocación de algún tipo de conducta violenta".

No obstante, el Gobierno no aclaró cuáles serán los plazos de la reforma para despenalizar estos delitos, lo que no impide el ingreso en prisión del artista.

(Sputnik)