Destituyeron al subdirector de Identificación Civil por expedición del pasaporte de Marset

Política

El Poder Ejecutivo destituyó al subdirector de la Dirección Nacional de Identificación Civil, Alberto Lacoste, por la expedición del pasaporte al narcotraficante Sebastián Marset, informó La Diaria y confirmó una fuente del Ministerio del Interior a Montevideo Portal. El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, anunció en la Cámara de Senadores durante la interpelación solicitada por el Frente Amplio las razones por la que se inició la investigación de urgencia. Lacoste es abogado y comisario general.



“Con motivo de la interpelación estuvimos analizando con profundidad esto y con detenimiento, y este sábado, en este proceso de informar al Parlamento, se nos acerca una información de que había habido una instancia entre Identificación Civil y Científica procurando apurar tres pasaportes, donde entre ellos estaba el del señor Marset”, dijo Heber en sala.

El ministro aseguró que “esta información aparece este sábado” y agregó que ordenó “una investigación de urgencia, que hoy mismo está dando resultados, hoy”, insistió. “La conocimos el sábado, la preparamos [...], el domingo se hizo la investigación en Científica y en Identificación Civil. Hay una investigación de urgencia, de un mail, solicitando”, explicó.

“Se nos dice que esto es usual, que es común; no sé, no me importa. No me interesa si es usual. Yo no lo sabía y no se me había informado antes. Por lo tanto, lo que hicimos es hacer una investigación de urgencia, y si es del caso vamos a hacer un sumario con separación del cargo. Esperemos la investigación”, dijo el ministro. Minutos después, un funcionario del ministerio confirmó a la prensa que el jerarca ha sido destituido.

Heber explicó que “esa es la situación en la que nos encontramos en este momento”, y deslindó, al igual que lo hizo el canciller Francisco Bustillo, cualquier tipo de movimiento político en este proceso. “No hay alteración en los plazos, porque el pasaporte —que de alguna manera se quería empujar— no llega a la valija diplomática que salió el 24 de noviembre, y salió por otras vías que el señor interpelante estableció”.

Además, el ministro explicó que Marset cruzó varias fronteras con el pasaporte falso por el que fue apresado en Emiratos Árabes Unidos, y dijo que “la indignación de Bergara es la misma que hubo en el Gobierno y en el presidente” cuando se enteraron lo que había sucedido.