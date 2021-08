Desde la cárcel, “Pajarito” Silveira pidió reunión con autoridades de la coalición

Policiales

El represor condenado dijo que le “inventaron todo” y se niega a la autocrítica. “¡Nosotros salvamos la patria!”, sostuvo. Y dijo que no le gusta que lo llamen “Pajarito”.

Condenado por delitos de homicidio y torturas en más de una decena de causas judiciales ocurridas durante la pasada dictadura, el coronel retirado Jorge Silveira afronta todavía 15 años más de cárcel. Desde el Penal de Domingo Arena, donde purgan condena los reos de terrorismo de Estado, Silveira concedió una entrevista telefónica a la periodista Georgina Mayo, publicada por el portal noticioso 25siete.

Durante el reportaje, contó que durante una visita del nuevo comandante del Ejército, Gerardo Fregossi, le pidió verbalmente hablar con las autoridades de los cinco partidos políticos, pedido sobre el que de momento no obtuvo respuesta.

También se refirió al caso del capitán de fragata retirado, Juan Carlos Larcebau, fallecido el lunes, y a quien consideró inocente de los delitos por los que fue condenado.

“Él estaba condenado porque también condenaron a Gregorio Álvarez porque la verdad que él no hizo nada”, dijo.

A despecho de la opinión de Silveria, el marino estaba condenado por 29 homicidios muy especialmente agravados perpetrados en 1978. Debía cumplir 20 años de cárcel. Su condena había sido confirmada por la Suprema Corte de Justicia.

Consultado acerca de la posibilidad de formular una autocríticia o aportar información que permita dar con el paradero de detenidos desaparecidos, el presidiario fue enfático: “¿Autocriticarme? ¡Si nosotros salvamos la patria! Me han inventado todo. . . y en muchos noticieros me tratan como Pajarito Silveira”, se quejó.

Para el reo, llamarlo por un apodo familiar es obrar "como hacen con los delincuentes, en las noticias policiales", categoría en la que no se consideró incluido.

Precisamente, ante la pregunta de Mayo acerca de si él mismo no se ve como un criminal, expresó: "¡Para nada!, esto es todo política. Me han involucrado en todo, hasta en el homicidio de Gelman y yo me enteré de ese caso en 1999". Sobre este mismo caso, negó poseer cualquier información que permita dar con los restos.

Finalmente, se refirió a la denominada “Operación zanahoria”, en cuyo marco, y durante los últimos tiempos de la dictadura, los militares habrían desenterrado y destruido los restos de las personas secuestradas y asesinadas.

Para Silveira, esa operación estuvo “perfectamente hecha” y, por lo tanto, no se localizarán más desaparecidos.

En cuanto al hecho de que, a pesar de esa presunta operación si se han hallado restos de varias víctimas, expresó que esos hallazgos de enmarcan “en el margen previsto” del plan ejecutado.