Desafiado por Caggiani, Bordaberry habló de sus críticas por los pagos a Déborah Rodríguez

Política

No es llano, sino con vallas

El senador colorado Pedro Bordaberry respondió a las críticas recibidas tras la medalla de bronce obtenida por Déborah Rodríguez. Tal como informáramos este jueves, el periodista de TNU Martín Franco desató la discusión cuando recordó, al presentar la victoria de la corredora, las críticas planteadas por el parlamentario sobre los pagos que se le brindaban desde el gobierno.

En 2018, y durante una interpelación a Bonomi, Bordaberry criticó que Rodríguez cobrara un dinero del Ministerio del Interior mientras entrenaba en Estados Unidos.

Bordaberry fue duro con la postura del Ministerio del Interior de pagarle a deportistas, porque interpretaba que eso era tarea únicamente de la Secretaría Nacional del Deporte.

Rodríguez, junto a otros referentes del deporte como el entrenador de básquetbol Marcelo Signorelli y el de fútbol Fabián Coito, participaba del programa Pelota al medio a la esperanza (que es del ministerio) y cobraba por participar de talleres con estudiantes.

Este viernes, el diputado frenteamplista y presidente del parlamento del Mercosur, Daniel Caggiani, desafió a Bordaberry a que responda sobre este tema. "Te escuchamos, Pedro Bordaberry", escribió en Twitter.

Bordaberry no demoró en responder: "No es una beca de 10.000 pesos de la Secretaría Nacional del Deporte, lo que se cuestiona es que figura en la secretaría del ministro del Interior cumpliendo horarios cuando vive en Estados Unidos. Si se le quiere apoyar por la Secretaría Nacional del Deporte, ok, y así lo dijimos".

"El Ministerio del Interior tiene que dedicarse a agarrar los delincuentes, homicidas, rapiñeros y no a fomentar el deporte; esa es tarea de la Secretaría Nacional del Deporte", añadió.

"Quizás por eso es que Uruguay se ha transformado en un centro exportador de cocaína a Europa, es lógico si el ministro del Interior se dedica al deporte, quizás la Secretaría del Deporte se puede dedicar a atrapar delincuentes", continuó.

Quizás por eso es que Uruguay se ha transformado en un centro exportador de cocaína a Europa; es lógico si el Ministro del Interior se dedica al Deporte; quizás la Sec de Deporte se puede dedicar a atrapar delincuentes #paisenjoda — Pedro Bordaberry (@PedroBordaberry) August 9, 2019

Montevideo Portal