Denunciaron penalmente a los policías que bajaron al músico callejero en Maldonado

En el departamento no hay una resolución oficial que regule esta actividad, a pesar de que la empresa alude a una comunicación de la comuna.

Los Artistas Callejeros Asociados asesoraron al músico canadiense que fue bajado de un ómnibus interno en Maldonado por efectivos policiales, y cuyo registro audiovisual se viralizó en las redes sociales, motivó una denuncia administrativa y, ahora, desencadena una denuncia penal en la Fiscalía.

El edil frenteamplista Joaquín Garlo acompañó la denuncia y en diálogo con Montevideo Portal explicó que la denuncia es contra los policías, por considerar que el procedimiento fue "irregular".

Mikael-or es canadiense y ese día se subió al ómnibus en Punta del Este, pagó su pasaje y, cuando el vehículo se llenó, se paró y preguntó si a alguien le molestaba que interpretara una canción.

"Él pensó que era una buena oportunidad, y nadie le dijo que no. Durante la interpretación, el chófer se para y le dice que no podía hacerlo, pero él siguió tocando, porque no lo escuchó. El chófer se desvió del recorrido, tomó otro, y paró en la puerta de la seccional primera de Maldonado, tocando la bocina", contó Garlo.

En ese momento, continúa el legislador, unos cuantos policías suben al vehículo y, "como se ve en las imágenes", lo bajan "violentamente cuando él nunca se negó".

"El procedimiento fue irregular, porque en ningún momento los agentes se identificaron e inclusive había agentes de particular que tampoco se identificaron. En ningún momento le preguntaron el nombre. Para el uso de la fuerza existe una ley de procedimiento policial que con mucho detalle establece en qué momentos y en qué instancias la fuerza pública puede ser violenta", señaló.

Garlo comentó que no hay una regulación de este tipo de actividades callejeras, y mucho menos la hay en los ómnibus, en donde los trabajos ambulantes son menos frecuentes que en Montevideo.

Lo que sí existe es una resolución departamental del 2004, aprobada por el intendente de Maldonado de ese entonces, Enrique Antía.

Esa disposición departamental prohíbe "toda actividad que se realice en la calzada de malabaristas, limpia parabrisas u otro tipo de actividad que implique aporte económico".

El incumplimiento de esta reglamentación dará lugar al retiro de las personas que realicen estas actividades por intermedio de inspectores departamentales "con el apoyo policial".

Pero el transporte público queda en un vacío, señaló Garlo.

"Lo que la empresa aduce es que ellos recibieron una comunicación de la intendencia que decía que no se podía, pero la propia comuna lo niega. Juan Pigola, director de Tránsito de la administración, dijo que todo lo que no está prohibido está permitido", añadió.

Garlo comentó que la ex jueza Adriana Graziuso, que ahora encabeza la dirección de Asuntos Legales de la comuna, envió hace un tiempo al jefe de Policía de Maldonado una carta en la que decía que se tenía que "reprimir" a los artistas "porque la intendencia no autorizaba esa actividad".

"Este no es un hecho aislado. Es particular porque sucedió en un ómnibus, lo que no es común en Maldonado, sí en la vía pública. En el verano la Policía estaba persiguiendo a los músicos que tocaban en Punta del Este, le retenían los instrumentos y le cobraban una multa para recuperarlos", sentenció.

