Denuncian que quieren desalojar a una colona de 24 años por estudiar Veterinaria en Salto

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El senador del Partido Nacional Sebastián Da Silva viajó hasta Guichón (Paysandú), desde donde expuso la situación de una familia que, desde hace varios años, explota un campo otorgado por el Instituto Nacional de Colonización (INC).

Se trata de Diego y su hija Soledad de 24 años, quien está estudiando Veterinaria en Salto. El padre se jubiló y le traspasó el arrendamiento del campo, ubicado en la colonia Juan Gutiérrez.

Tras 23 años de colono, el INC le envió un cedulón a la joven, en el que le anuncia que debe dejar el establecimiento. Da Silva mostró el estado del campo y aseguró que la familia no presenta ningún atraso en el arrendamiento.

De acuerdo con la versión del senador, el INC decidió sacarla del campo porque ella está estudiando en Salto. “Gente de trabajo. Eso es lo que estamos viviendo. Piensan que, como estamos lejos de todo, la gente no se entera, pero sí nos vamos a enterar”, sostuvo el legislador.

Soledad. 24 años . Estudio en escuela rural y en la agraria de Guichon . El padre jubilado le traspasó el arrendamiento de Colonización. Ella sigue estudiando en Salto Veterinaria, ahora por eso el Frente Amplio la quiere correr de su campo . pic.twitter.com/wLYCKqq7d7 — Sebastian Da Silva (@camboue) June 18, 2026