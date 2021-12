Denuncian a edil blanco de Durazno por robar un whisky y sándwiches de la Junta

Curiosidades

La Junta Departamental de Durazno discutió en la tarde de este jueves sobre un hecho insólito. Es que luego de un brindis, tras el cambio de integrantes de la mesa el pasado viernes 26 de noviembre, uno de los ediles se llevó a su casa una botella de whisky y una caja de sándwiches, según lo acusaron sus homólogos.

El medio local Alternativa Durazno informó en su cuenta de Twitter que el hecho quedó registrado en un video y la pieza audiovisual la pasaron en la sala. El objetivo de pasar el video fue para que todos los ediles vieran cómo ocurrió el presunto hurto. En el video, que registraron las cámaras de seguridad de la junta, se ve al edil del Partido Nacional retirándose con ambas cosas, según el medio anteriormente mencionado.

Algunos curules de Durazno pretendían conformar una comisión para investigar lo sucedido y otros querían llevar el caso a la Fiscalía. No obstante, no hubo votos para ninguna de las dos posiciones y no se pudo avanzar.