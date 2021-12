Política

Delgado sobre votación del FA y CA por ley forestal: “Es una foto que quizás no me gusta”

Montevideo Portal

El secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, fue el entrevistado de esta semana en el programa Quién es quién, que conduce el periodista Gustavo Vaneskahian y se emite por Canal 5 y Diamante FM. El jerarca de Torre Ejecutiva dialogó sobre varios asuntos, como la última ley forestal, presentada por Cabildo Abierto (CA), votada en Cámara de Diputados y Senadores, y vetada por el presidente Luis Lacalle Pou. Además, habló sobre las vacunas y la cuarta dosis, que se dispondrá el año que viene.

Delgado calificó la llegada de la covid-19 al Uruguay como un “tsunami” que hizo recalcular una cantidad de objetivos y sueños que tenía el gobierno entrante. No obstante, señaló que el asunto fue resulto de una forma que lo hace estar “muy conforme”.

“El gobierno hizo lo que tenía que hacer y lo que yo esperaría de un gobierno, que, en el peor momento, donde todos estábamos asustados, el gobierno tomó una decisión de dar la cara, dar amparo, cuidar la gente y la salud, y ser transparente en la comunicación e información. Eso, que fue hasta el cansancio, creo que dio credibilidad y crédito”, indicó.

Más adelante, con las llegadas de las vacunas —que este año llegaron 7 millones de dosis, según dijo— y usando la libertad responsable, el secretario aseguró que la población puso el brazo y destacó que actualmente tenemos el 93% de la población de 12 años vacunadas. En este sentido, aseguró que entre el 18 y 19 de enero estarán llegando las vacunas para niños de entre 5 y 11 años. “Es un dato inédito”, dijo Delgado.

“Estamos viendo en estos días cuándo vienen las dosis de Pfizer para los menores de 12 años. Estamos viendo la logística de eso. La idea es, cuando acordamos con Pfizer el contrato del año que viene, acordamos dos cosas: una dosis de refuerzo de adultos para mayores de 12 años, que es una sola vacuna, que sería la cuarta dosis. Sería la tercera dosis de Pfizer a los que se inmunizaron con Pfizer y la cuarta para los que se inmunizaron las dos primeras con Sinovac”, informó.

“Vamos a insistir mucho con la tercera dosis en que se la den porque es un efecto booster enorme que refuerza la inmunidad, sobre todo con cepas nuevas y damos una dosis de refuerzo anual, que es lo indicado hasta el momento”, agregó.

En otros asuntos, Delgado se refirió a la votación del proyecto de ley forestal que presentó uno de los socios de la coalición y fue consultado sobre si altera el funcionamiento de la coalición. Delgado dijo que el acuerdo entre los partidos es demasiado grande la responsabilidad que tiene como para poner en riesgo la estabilidad por un proyecto. “Obviamente no es una situación querida y en un momento la única verdad es la realidad. También es cierto que no estaba dentro de lo que estaba dentro del Compromiso por el País que era la hoja de ruta”, expresó.

“Cabildo Abierto insistió en este proyecto de ley, el gobierno trabajó y me tocó estar a mi junto con el prosecretario y los ministros de Ambiente y Ganadería, Agricultura y Pesca, con tensiones entre ellos, uno con una visión más productivista y el otro con una visión más ambiental, generando el decreto que es muy bueno, que es inédito, donde regulamos las forestaciones de menos de 100 hectáreas, de más de 100 hectáreas, cuáles son los permisos que se necesitan, la nueva tipificación de suelos que hace el MGAP para no forestar en suelos no habilitados”, añadió.

Delgado opinó que el decreto que realizó el Poder Ejecutivo es “muy potente” y afirmó que el Poder Ejecutiva “no comparte que se regule por ley” por un tema de “seguridad jurídica”. “Son decisiones que llevan mucho tiempo, que tienen retornos muy largos y son procesos muy largos. Es una ley que tiene vigencia mucho tiempo y ha generado un dinamismo para el sector forestal, no nos parecía que la solución fuera cambiar la ley, las reglas de juego, y porque como no está en el Compromiso por el País el presidente puede vetarlo”, sostuvo.

Vaneskahian le repreguntó si la alianza entre Cabildo Abierto y el Frente Amplio, que votaron en conjunto para que se apruebe el proyecto de ley forestal, no afectaba la coalición. El secretario de Presidencia respondió que “no es la solución ideal” y que “es una foto que quizás no le gusta”, pero reconoció que “es la realidad”. Posteriormente, aclaró que la lealtad dentro de la coalición “no se ve dañada”, sino que hay confianza entre los líderes.

“Ninguno va a poner en riesgo la coalición por esto y somos todos muy maduros y grandes para estar a la altura de la responsabilidad”, aclaró.

Finalmente, fue consultado sobre la actitud del Frente Amplio, como una oportunidad de meterse en la coalición y dividirla, el nacionalista dijo que la coalición de izquierdas “es como el agua”: “Cuando ve una rajadura se mete el agua ¿no? Pasa un poquito así. Creo que acá lo que primó, mucho más de lo que piensa el FA, es la oportunidad de tratar de que la coalición vote dividido. No tengo dudas de esto porque si el FA coincide filosóficamente con este proyecto de ley, estuvo 15 años para poder votarla con mayoría propia. Es más, tuvieron acuerdos con UPM, con Montes del Plata, muchas de las cuales hay condiciones que no compartimos”, finalizó.

Montevideo Portal