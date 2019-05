Defensoría del Vecino recibió 1.053 denuncias: mayoría fueron por problemas de convivencia

Locales

Este jueves, la Defensoría de la Vecina y el Vecino presentó su informe y el balance del año 2018, durante el cual recibió 1.053 vecinos, una cifra que, según dijo la defensora Ana Agostino, debería ser aun mayor, dada la cantidad de población que tiene Montevideo: casi un millón y medio de personas.

"¿Qué pasa? Tal vez no llegan a la Defensoría porque no les interesa o no la conocen. Creemos que contar con más personal permitiría algo que fue demandado por algunos vecinos: que tuviéramos locales en distintos municipios", explicó el problema Agostino.

Agostino enumeró que las denuncias por los residuos, contaminación acústica, saneamiento, arbolado y el tránsito aparecen entre las más destacadas, pero que los "problemas de convivencia" fueron las mayores, representando un 22, 9 % de la totalidad.

En esos casos, dijo la jerarca, la mediación de la Defensoría es clave. En 109 de esas instancias se logró un arreglo.

Le siguen las denuncias por "contaminación acústica" con 16,2% y problemas con "edificaciones" 10,5%. Todos los demás asuntos denunciados no llegan a 10% cada uno.

Agostino señaló que una de las denuncias que menos "prensa tiene" es la que se hace contra los locales comerciales. "Los grandes locales comerciales e industriales establecidos en zonas de residencia generan impacto, y es muy difícil cuando el local está establecido, lograr su traslado o el cumplimiento de ciertas normas, como el cumplimiento de los horarios y que no obstaculicen el uso de la vereda", relató.

El municipio que más denuncias presentó fue el B (Centro, Cordón, Ciudad Vieja) con el 20, 7 % del total y fue el que más mediaciones realizó.

Uno de los temas destacados el año pasado fueron las denuncias por el ferrocarril central, obra clave para la instalación de la segunda planta de UPM. Agostino comentó que la Defensoría recibió a un grupo de 17 vecinos que plantearon el "tema en general y también en particular", porque muchos de sus hogares están a siete metros de la vía, "y otros recibieron la información de que su casa iba a ser expropiada parcialmente".

Parte de sus casas, contó, iba a ser expropiada y otra no. "Trabajamos con ese grupo y hay un reconocimiento importante de ellos a cómo se destrancó a partir de la venida a la Defensoría la posibilidad de recibir más información y de ser recibidos directamente por la Intendencia", valoró.

Montevideo Portal