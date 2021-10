Defensa y FA trabajarán en anteproyecto de ley orgánica militar como “política de Estado”

Política

El ministro de Defensa Nacional, Javier García, convocó a legisladores del Frente Amplio (FA) para consultarlos sobre el anteproyecto de ley orgánica militar presentado por el gobierno en junio de este año. Tanto el titular de la cartera como el senador Mario Bergara, uno de los tres representes de la oposición que concurrió al Ministerio de Defensa este lunes, destacaron que este tema debe trabajarse como “política de Estado”, y por ello acordaron avanzar en instancias de diálogo.

García dijo en rueda de prensa que le propuso a la oposición “encapsular, encriptar este tema para dar un debate buscando el acuerdo, las instancias de respaldo entre todos, para una ley que es muy institucional y muy importante”.

A pesar de que no se precisan mayorías especiales para votar una ley de este tipo, el gobierno las pretende y el FA está dispuesto a trabajar en un acuerdo. “Evidentemente se podría votar solo con los votos de la coalición, pero estamos en un tema que evidentemente requiere tener un enfoque de política de Estado y de diálogo de mayor consenso posible”, dijo Bergara a Montevideo Portal, y agregó: “Nosotros vemos con buenos ojos que se genere esta posibilidad de diálogo y de intercambio para una política que hay que mirar a largo plazo y que va a atravesar a varios gobiernos en el futuro”.

El senador dijo que junto a Sandra Lazo, vicepresidenta de la comisión de Defensa del Senado, y y Gerardo Núñez, vicepresidente de la comisión de Defensa de Diputados, propusieron a la cúpula del ministerio “conversar temas de enfoque, de visión, que obviamente después van a tener que tener su correlato en los aspectos normativos y organizativos de la Defensa y de las Fuerzas Armadas (FFAA), sobre todo enmarcados en lo que fue la ley marco de Defensa del año 2010, que fue una ley que llevó un buen tiempo de conversación de todos los actores políticos, de los militares, y que se aprobó por unanimidad”.

“Los temas de la Defensa y las FFAA tienen que ser encarados como un tema de política de Estado. No es algo que pueda estar modificándose, teniendo muchos vaivenes gobierno a gobierno, así que manifestamos nuestra disposición para el diálogo en este tema, pero no para discutir inmediatamente este articulado propuesto, sino para generar un ámbito de diálogo para arrancar desde lo más amplio: el enfoque general, hacia dónde deben ir las FFAA modernas, cómo deben organizarse, y a partir de ahí aterrizar ese enfoque en artículos concretos que involucren tanto la ley orgánica general de las FFAA como los aspectos orgánicos de las distintas fuerzas. Quedamos en trabajar en esa dirección”, dijo Bergara.

“No hay que poner la carreta delante de los bueyes: discutir sobre un articulado concreto antes de ver temas más generales de enfoque y visión”, aseguró el senador.

Por su parte, García destacó por qué prioriza la posibilidad de acuerdo ante la celeridad. “Siempre uno tiene la ansiedad de poder apurar el paso y adelantar los tiempos, pero como lo hablamos aquí: si postergar un tiempo más significa ganar en posibilidades de acuerdo, yo esa inversión la hago, porque lo más importante es lograr una ley orgánica de las FFAA que tengan mayor respaldo político y que eso le dé mayor durabilidad en el tiempo”, dijo el ministro en rueda de prensa, a la salida del encuentro con los legisladores de la oposición, reunión de la que también participaron el subsecretario de Defensa, Rivera Elgue, y el director general de Secretaría, Fabián Martínez.

“En junio de este año presentamos un anteproyecto. ¿Por qué un anteproyecto? Justamente porque queremos saber qué opina la oposición; si no, sería un proyecto. Y allí hay modificaciones en cuanto a las definiciones, en cuanto a la formación militar, al sistema de ascensos en las fuerzas, en cuanto a la categoría jurídica, es decir, cuáles son los diferentes estamentos en que se puede estar dentro de las fuerzas. Incluimos la situación de reforma que es una situación que se había quitado de la Orgánica de las FFAA. Una serie de elementos que hacen a modernizar las FFAA, a darle una unicidad, una organicidad, siempre conducidas por el mando político de las Fuerzas Armadas. Y, algo que es un término muy técnico que es la conjuntez y es que, independientemente de las particularidades de cada fuerza, son las FFAA del Estado Uruguayo, y, por lo tanto, por una cuestión de eficacia, de coordinación, pero también de lógica, tienen que tener un trabajo coordinado y conjunto muchas veces”, explicó el ministro.

Consultado sobre si este anteproyecto de ley está vinculado a la reforma de la seguridad social, el ministro planteó que “habrá puntos de contacto y en eso los tiempos de definiciones son determinantes”.

Garantía

La reunión entre el ministro y representantes de la oposición se dio horas después de que Montevideo Portal informara que el Ministerio había clasificado en setiembre como “información reservada” por 15 años las actas del Tribunal de Honor del Teniente Coronel en situación de retiro Armando Méndez Caban, exdirector de Aduanas procesado con prisión la semana pasada como presunto coautor penalmente responsable del homicidio muy especialmente agravado de Gerardo Alter en 1973.

Horas después de que Núñez, el diputado del FA, criticara la resolución. “¿Qué es lo que se está ocultando? ¿A quién se protege? Mala señal para la transparencia”, publicó el legislador comunista en Twitter.

Sin embargo, Bergara dijo que en la reunión no se conversó de este tema, sino que la reforma de la ley orgánica militar fue el único asunto sobre el que hablaron.

De todas maneras, a la salida de la reunión, el ministro respondió a la prensa por qué clasificó como “información reservada” estas actas. “No tiene nada que ver con Derechos Humanos. Las suspicacias no son de acá; podrán venir de afuera. No opino de suspicacias. Tiene que ver con un tema comercial de hace 50 o 40 años atrás. Les cuento que solicitudes de acceso a la información en cuanto Tribunales de Honor no es el primero que se ha reservado. ¿Por qué? Porque hay por causas de opción de género sexual, hay por situaciones de pareja, por deudas de personas”, aseguró García.

“Hay un tema que es la protección de la persona. Uno no tiene derecho a revelar un dato que habla sobre la orientación sexual de una persona. Yo no lo voy a hacer. En lo que es Derechos Humanos, este gobierno y esta administración el MDN como ninguna otra con anterioridad, ha proporcionado y proporcionará toda la información que exista a nuestro alcance. Y pruebas al canto, ustedes ya saben, que acá había información que no se había brindado y que informamos nosotros. En este caso no es DDHH”, agregó.

El ministro destacó que a la Asociación de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos se les entregó legajos militares y otros datos solicitados, en el marco de “un pedido de información que era muy vasto”. “Se contestó todo excepto temas personales que nos parecía que no correspondía. Nuestra actuación es garantía de eso”, concluyó García.

