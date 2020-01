Defensa de Barrios interpuso recursos de inconstitucionalidad y el proceso se suspendió

Locales

El fiscal Luis Pacheco solicitó varias medidas cautelares: el ex militar deberá fijar domicilio y no podrá salir de Montevideo.

Este miércoles fue extraditado y conducido a declarar el ex militar Dardo "El Zorro" Barrios, quien estaba radicado en Paraguay y fue detenido a principios de diciembre, pero la audiencia debió suspenderse luego de que su defensa presentara dos recursos de inconstitucionalidad.

Según supo Montevideo Portal, uno de los recursos es contra uno de los delitos que se le acusan por haber "prescripto".

El ex militar es acusado en nuestro país por los homicidios de Eduardo Mondello y Francisco Chocho y por torturas realizadas a integrantes del Comité de Resistencia Antifascista (CRAF) y jóvenes que pertenecían al Movimiento Marxista.

El juez hizo lugar al pedido del acusado y ahora se elevarán las actuaciones a la Suprema Corte de Justicia (SCJ), que deberá expedirse sobre los recursos presentados.

De todas formas, durante todo ese proceso, Barrios deberá cumplir un par de medidas cautelares que el fiscal Luis Pacheco solicitó.

El Zorro deberá fijar domicilio (ya lo hizo en Montevideo), no podrá cambiarlo sin previo aviso y tiene cierre de fronteras. Fuentes de la Fiscalía explicaron a Montevideo Portal que Pacheco pidió que, además de no poder salir del país, el ex militar no pueda salir de Montevideo.

El Zorro tenía el grado de capitán y formaba parte del Servicio de Información de Defensa (SID), un organismo de la máxima jerarquía en la estructura de control social y represión bajo el terrorismo de Estado.

El ex militar fue integrante del Batallón de Ingenieros nº 4 "Laguna del Sauce" entre los años 1972 y 1976. La unidad está vinculada a varios casos de asesinatos, secuestros y desapariciones forzadas.

